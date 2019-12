Valencia mist Jasper Cillessen definitief tegen Ajax

Valencia moet het dinsdag in de Johan Cruijff ArenA stellen zonder Jasper Cillessen. De keeper is geblesseerd en maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van de club uit LaLiga. Cillessen raakte zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Levante. De Oranje-international sloeg de training van zondag over en hoewel hij goede hoop had om erbij te zijn tegen zijn oude club, maakt Valencia maandag bekend dat hij geen deel uitmaakt van de selectie die afreist naar Amsterdam.

Cillessen moest zich zaterdagavond in de stadsderby tegen Levante (2-4 winst) na een halfuur laten vervangen. Trainer Albert Celades was na afloop pessimistisch over de inzetbaarheid van de keeper tegen Ajax. Cillessen onderging maandag een MRI-scan, waaruit is gebleken dat hij niet op tijd fit zal zijn voor het duel met de ploeg van Erik ten Hag. Jaume Domènech staat dinsdagavond naar verwachting onder de lat.

Ajax mist mogelijk ook de eerste keeper in de wedstrijd tegen Valencia. André Onana liep tegen Willem II (0-2) een hamstringblessure op. Volgens De Telegraaf is de Kameroense sluitpost een twijfelgeval voor de cruciale wedstrijd tegen Valencia. Mocht Onana daadwerkelijk ontbreken tegen Valencia, dan zou tweede keus Bruno Varela diens logische vervanger in het doel van Ajax zijn.

Behalve Cillessen mist Valencia ook de geschorste Ezequiel Garay. Aan de kant van Ajax keren Joël Veltman en Daley Blind terug van een schorsing. Door een blessure is David Neres er hoe dan ook niet bij, terwijl Quincy Promes nog een twijfelgeval is. De aanvaller kampt met een kuitblessure en moest daardoor de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Willem II aan zich voorbij laten gaan.