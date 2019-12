WADA schorst Rusland voor vier jaar: geen deelname aan WK in Qatar

Het antidopingbureau WADA heeft Rusland voor een periode van vier jaar verbannen van alle grote sportevenementen ter wereld. Het land mag derhalve niet deelnemen aan het WK voetbal van 2022 en de Olympische Zomer- en Winterspelen, zo meldt het Russische persbureau TASS. Reden voor de verbanning is het gesjoemel met urine- en bloedmonsters van Russische atleten.

Het WADA kwam tot het besluit na een aanbeveling van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Deze commissie stelde vast dat tienduizenden testresultaten van Russische sporters waren gemanipuleerd of verwijderd. Daarop is tijdens een vergadering in Lausanne unaniem besloten om Rusland voor vier jaar te schorsen van alle internationale toptoernooien.

Zodoende ontbreekt de nationale ploeg van Rusland op het WK van 2022 in Qatar en mag het onder meer niet deelnemen aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Atleten die kunnen bewijzen dat zij schoon zijn en niets met het gesjoemel te maken hebben gehad, mogen onder een neutrale vlag deelnemen aan internationale toernooien. Rusland heeft 21 dagen om in beroep te gaan tegen de straf bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Het EK van 2020 is niet in gevaar voor de nationale ploeg van Rusland. De Russen mogen wel deelnemen aan het Europees kampioenschap omdat het geen mondiaal eindtoernooi betreft. De UEFA is dan ook niet verplicht om de schorsing van het WADA over te nemen, de FIFA daarentegen wel. Rusland heeft zich geplaatst voor EURO 2020 en levert met Sint-Petersburg een speelstad. Rusland neemt het in Groep B op tegen België, Finland en Denemarken.