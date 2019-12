‘Uitgebreide tests’ moeten Ten Hag maandag duidelijkheid verschaffen

Het is nog maar de vraag of André Onana in actie kan komen tijdens de beslissende groepswedstrijd van Ajax in de Champions League tegen Valencia. De sluitpost van de Amsterdammers kampt met een hamstringblessure. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Onana en Quincy Promes maandag op de training aan een ‘uitgebreide test’ worden onderworpen, waarna een beslissing moet worden genomen over hun inzetbaarheid.

De Telegraaf meldde eerder al dat Onana zich zondag in het ziekenhuis gemeld heeft voor een MRI-scan. De doelman liep op de training na het met 0-2 verloren duel met Willem II een hamstringblessure. Het meespelen van Onana in de wedstrijd tegen Valencia zou een ‘race tegen de klok’ worden. Trainer Erik ten Hag heeft maandag duidelijkheid over de inzetbaarheid van Onana na de fysieke tests op de training.

Het zal dan ook duidelijk worden of Promes in actie kan komen in het treffen met Valencia. De vleugelaanvaller moest de wedstrijd tegen Willem II aan zich voorbij laten gaan wegens een spierblessure, maar Ten Hag sprak de hoop uit dat hij weer van de partij zou zijn bij het beslissende Champions League-duel. Het Algemeen Dagblad weet tegelijkertijd te melden dat Daley Blind ‘fit’ is en ‘gewoon’ kan spelen.

Joël Veltman keert, evenals Blind, terug van een schorsing. Ten Hag kan dinsdag in ieder geval geen beroep doen op Zakaria Labyad en David Neres, die allebei geblesseerd zijn. Ajax heeft tegen Valencia aan een punt zeker genoeg om te overwinteren in de Champions League. Een nederlaag zou ook een plaats in de volgende ronde kunnen opleveren, al is men dan afhankelijk van het resultaat van het duel tussen Chelsea en Lille OSC.