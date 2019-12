Het gevaar voor Memphis Depay en co. dinsdagavond: de tweede helft

Olympique Lyon en RB Leipzig staan in de zesde groepswedstrijd van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Rudi Garcia heeft evenveel punten als Zenit Sint-Petersburg, dat het onderling resultaat in het voordeel heeft. Les Gones moeten daardoor sowieso hopen op puntenverlies van Zenit bij Benfica en tegelijkertijd zelf een positief resultaat boeken. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Parc Olympique Lyonnais, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O De eerste officiële ontmoeting tussen de clubs in oktober eindigde in het voordeel van Olympique Lyon: 0-2. Het was voor RB Leipzig de eerste nederlaag tegen een Franse club in de Champions League, in drie duels, naast een overwinning en een remise.

O Alle Europese competities meegerekend verloor RB Leipzig de laatste twee duels met een Franse opponent: 5-2 tegen Olympique Marseille en 0-2 tegen Olympique Lyon. In de eerste drie voorgaande wedstrijden in deze reeks bleef de Duitse club juist ongeslagen: twee overwinningen en een gelijkspel.

O Olympique Lyon won slechts twee van de laatste negen Champions League-wedstrijden tegen Duitse clubs: drie gelijke spelen en vier nederlagen. De vijf voorgaande duels aan deze reeks waren juist gewonnen.

O Memphis Depay was bij liefst zeven van de laatste elf doelpunten van Olympique Lyon in de Champions League betrokken: drie assists en vier treffers.

O RB Leipzig verloor niet één van de laatste drie Champions League-duels: twee zeges en een gelijkspel. Deze reeks heeft ertoe geleid dat het team van Julian Nagelsmann zich voor het eerst in de geschiedenis voor de achtste finales heeft geplaatst.

O Liefst 88 procent van de treffers van RB Leipzig dit seizoen in de Champions League viel in de tweede helft: zeven van de acht. De enige goal voor rust, tegen Zenit Sint-Petersburg, werd ook nog eens in de blessuretijd van de eerste helft gemaakt.

O Olympique Lyon won slechts twee van de laatste dertien thuisduels in de Champions League: zes remises en vijf nederlagen. Eén van deze zeges was echter in het laatste thuisduel met Benfica: 3-1.

O Het gevaar van RB Leipzig in de Champions League luistert naar de namen van Marcel Sabitzer en Timo Wener. Geen enkele voetballer was bij meer doelpunten van die Rote Bullen in het toernooi betrokken dan de twee: zes (Sabitzer twee goals én vier assists; Werner vijf goals én een assist)