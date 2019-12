Vitesse-fans zorgen voor ‘zeer pijnlijk moment’: ‘Je maakt zo’n jongen kapot’

Vitesse speelde zondagmiddag in eigen stadion met 0-0 gelijk tegen Feyenoord. Jay-Roy Grot kwam een kwartier voor tijd als invaller van Nouha Dicko binnen de lijnen, maar kreeg geen warm welkom van het publiek in GelreDome. Josep Oosting, die debuteerde als interim-trainer, is niet te spreken over de fluitconcerten aan het adres van Grot.

“Wij hebben geweldig publiek. Dan moet je spelers dragen. Jay-Roy is een jonge speler. Die verdient alle steun van onze supporters”, zo begint Oosting in gesprek met de Gelderlander. Grot wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van Leeds United en was in zeventien officiële wedstrijden goed voor een doelpunt en een assist. De 21-jarige spits doorliep de jeugdopleiding van NEC, alvorens hij in de zomer van 2017 de overstap naar Engeland maakte.

“Ik was niet blij met de fluitconcerten. Je maakt zo’n jongen kapot. Het is wel prettig dat je in je eigen stadion wordt gesteund. Die fluitconcerten vormen een zeer pijnlijk moment voor mij, voor ons als staf van Vitesse en voor de spelers”, stelt de interim-trainer van Vitesse, die afgelopen week het roer overnam van de vertrokken Leonid Slutsky. De Arnhemmers en Feyenoord kwamen zondagmiddag uiteindelijk niet tot scoren.