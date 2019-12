Onana: ‘Als dát het moment is van jouw herinnering aan mij: sorry bro’

Het is volgens De Telegraaf de vraag of André Onana dinsdag in het Champions League-duel met Valencia het doel van Ajax kan verdedigen. De doelman kampt naar verluidt met hamstringklachten en meldde zich zondag in het ziekenhuis voor een MRI-scan. In een interview in de maandageditie van het Algemeen Dagblad gaat de Kameroener in op zijn status én zijn zevende plaats van vorige week in Parijs bij de beste keepers ter wereld.

Onana weet niet of de zevende stek reëel is. “Weet je wat het is: de ene keer ben je als keeper alles, de volgende keer niets. Dat heb ik wel geleerd van deze job. Na Ajax - Tottenham Hotspur vorig jaar vroeg niemand of ik de beste van de wereld was.” Dat was immers het duel waarin ‘als hij niet zoveel tijd had gerekt, Ajax de finale van de Champions League nooit was misgelopen’, zo was de veelgehoorde kritiek op sociale media.

“Ik werd er op straat veel over aangesproken. Laatst kwam ik een groep jongens tegen in de stad. 'Hé, Onana, alles goed?' Maar één jongen was boos op mij”, legt Onana uit. “Door jou ben ik veel geld misgelopen. Ik had gewed op Ajax tegen Spurs'. Ai, als dat het moment is van jouw herinnering aan mij: sorry bro.” Onana maakt naar eigen zeggen altijd de keuze waarvan hij denkt dat het het beste voor zichzelf en voor het team is. “Ik heb nu misschien een reputatie als tijdrekker.”

“Maar ik zal altijd doen wat op dat moment het beste is. Als dat tijdrekken is, zal ik dat doen.” Bij de Ballon d’Or-verkiezing viel de keuze op Alisson als beste keeper van de wereld. Als Onana echt moet kiezen, is Ederson van Manchester City de beste doelman. “Ik houd van zijn stijl. Hij kan geweldig meevoetballen, is sterk in de één-tegen-één, goed op de lijn en neemt veel risico. Er zijn zoveel goede keepers, maar hij spreekt mij het meest aan.''