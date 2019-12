De Telegraaf analyseert Ajax: ‘Inbrengen van zijn blinde vlek was dieptepunt'

Ajax heeft dinsdagavond aan een punt in de thuiswedstrijd tegen Valencia zeker voldoende om te overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers kenden afgelopen vrijdag met de eerste nederlaag in dit Eredivisie-seizoen tegen Willem II (0-2) echter een slechte generale. De Telegraaf zet in aanloop naar het duel met Valencia alle positieve en negatieve punten op een rijtje en concludeert dat Ajax ‘zelden tot nooit’ beter wordt van de wissels van trainer Erik ten Hag.

De krant ziet dat Ajax met de nederlaag tegen Willem II een ‘knauw’ heeft gekregen, terwijl bovendien de blessures van David Neres en Quincy Promes worden aangestipt. Er wordt tevens gewezen op het feit dat Ajax tegen Valencia weleens zou kunnen gaan leunen op een gelijkspel, zoals vorig seizoen in de return van halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur (2-3). De Telegraaf schrijft tegelijkertijd dat Ten Hag in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (0-1) misschien genoegen had moeten nemen met een punt, door verdedigend te wisselen.

“En bij de riante voorsprong op Stamford Bridge (1-4), was het beter geweest om één van de twee met geel belaste centrale verdedigers Blind en Veltman naar de kant te halen”, wijst de krant naar het uitduel op Stamford Bridge, waarin Blind en Veltman tegelijkertijd een tweede gele kaart kregen en dat uiteindelijk in een 4-4 gelijkspel eindigde. De Telegraaf ziet een patroon in de wissels van Ajax. “Ajax wordt door de wissels van Ten Hag dit seizoen zelden tot nooit sterker. Met als dieptepunt het inbrengen van zijn blinde vlek Siem de Jong tegen Willem II. Nota bene op het moment dat Ajax net na rust beter in de wedstrijd kwam. Van de Beek op tien was een veel logischere oplossing dan met Klaas-Jan Huntelaar en De Jong, twee statische spelers achter elkaar.”

“Nu tijdens het duel met Valencia de hele (voetbal)wereld Ten Hag op zijn vingers kijkt, zal elke ingreep een voltreffer moeten zijn. Ook al omdat het inbrengen van Daley Sinkgraven en van Lisandro Magallan in de beruchte wedstrijd tegen Spurs hoogst ongelukkige keuzes bleken”, zo luidt de conclusie. Er wordt overigens benadrukt dat Ajax in de wedstrijden tegen Chelsea pech had met arbitrale beslissingen, waardoor de Amsterdammers in het laatste groepsduel met Valencia nog een punt nodig hebben.

Dat Ajax dit seizoen al meerdere keren zijn ‘topniveau’ behaalde in de Champions League, wordt door De Telegraaf aangevoerd als positief punt. Er wordt tegelijkertijd gesteld dat het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong nauwelijks invloed heeft gehad op de prestaties. Dat Valencia aan een punt in principe niks heeft, wordt gunstig voor Ajax geacht. De Amsterdammers kunnen zich met een nederlaag zelfs ook kwalificeren voor de volgende fase van de Champions League, al is men dan afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen Chelsea en Lille OSC.