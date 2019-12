Van Hanegem adviseert Ten Hag: ‘Zou hem daar ook in de Eredivisie opstellen’

De nederlaag van Ajax tegen Willem II kondigde zich volgens Willem van Hanegem ‘wel een beetje aan’. Het viel de oud-voetballer en -trainer al eerder op dat de ploeg van Erik ten Hag niet altijd even scherp was de laatste competitiewedstrijd voor een duel in de Champions League. “Daarnaast mogen we buiten het feit dat Ajax in Europa prima resultaten heeft geboekt ook best eens kijken naar het aantal grote kansen dat de ploeg doorgaans weggeeft”, zo stelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Lille kon in Amsterdam en in Frankrijk zomaar acht keer scoren, maar die ploeg hielp de mooiste kansen om zeep. En in Spanje tegen Valencia mocht Ajax ook niet mopperen, omdat de Spanjaarden niet scherp waren in de afwerking.” Van Hanegem kijkt dan ook uit naar het weerzien tussen Ajax en Valencia in de Champions League. “Ook omdat de spelers van Ajax zelf na de wedstrijd in Valencia lovend waren over hun tegenstander.

Van Hanegem denkt dat Ajax de klus zal klaren en zich zal plaatsen voor de knock-outfase. “Al is er wel een probleem nu David Neres en Quincy Promes niet fit zijn. Dusan Tadic zal zoals gebruikelijk in Europa in de spits spelen, daar zou ik hem ook in de Eredivisie maar gewoon blijven opstellen. Bij Klaas-Jan Huntelaar zie je nog dat hij een meesterlijke afwerker is, maar het voetballen met hem wordt steeds moeizamer.”

“Donny van de Beek heeft veel meer aan een beweeglijke spits om de ruimtes te benutten die dan ontstaan. De statische Huntelaar zou nu het type moeten zijn dat in de slotfase moet worden gebracht om nog iets te forceren. Alleen heeft Ajax daar in Nederland nauwelijks wedstrijden voor.” Ajax heeft dinsdag aan een gelijkspel voldoende om zich voor de achtste finales van het Europese miljardenbal te plaatsen.