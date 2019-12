‘El Toro’ kan dinsdagavond geschiedenis schrijven tegen Barcelona

Internazionale en Barcelona staan in de zesde groepswedstrijd van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Antonio Conte won liefst acht van de laatste elf officiële duels: alleen Parma (2-2), Borussia Dortmund (3-2) en AS Roma (0-0) pakten minimaal een punt in deze reeks. Barcelona won elk van de laatste vijf duels in alle competities en kwam daarin vijftienmaal tot scoren. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Giuseppe Meazza, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Vier van de zes voorgaande wedstrijden tussen Internazionale en Barcelona in het Giuseppe Meazza eindigden onbeslist; elke ploeg won daarnaast eenmaal.

O Barcelona verloor slechts één van de laatste tien officiële wedstrijden tegen Internazionale: vijf zeges en vier gelijke spelen, naast een 3-1 nederlaag in Milaan in april 2010.

O Internazionale verloor nog nooit een thuiswedstrijd tegen een Spaanse tegenstander in een Europees clubtoernooi: zes zeges en zes remises in twaalf wedstrijden.

O Lautaro el Toro Martínez scoorde in elk van zijn laatste vier Champions League-wedstrijden voor Internazionale dit seizoen: vijf doelpunten in totaal. Nog nooit slaagde een speler van Inter erin om in vijf opeenvolgende Europa Cup/Champions League-duels te scoren. Samuel Eto’o was in 2010 de laatste Nerazzurro die vier duels op rij trefzeker was.

O Een overwinning op Barcelona betekent dat Internazionale zich voor de achtste finales van de Champions League plaatst, voor de negende keer in de laatste tien deelnames aan het toernooi. De club uit Milaan strandde afgelopen seizoen in de groepsfase.

O Barcelona, dat voor het dertiende seizoen op rij de Champions League-groep heeft gewonnen, kan voor het eerst sinds april 2015 twee opeenvolgende uitzeges in het toernooi boeken. Op 23 oktober werd bij Slavia Praag (1-2) gewonnen.

O Barcelona verloor slechts één van de laatste 33 groepswedstrijden in de Champions League: 1-3 tegen Manchester City in november 2016. De Spaanse topclub bleef in de laatste negentien wedstrijden uit deze reeks ongeslagen (dertien zeges, zes remises); alleen Real Madrid bleef ooit langer zonder nederlaag in de groepsfase (dertig duels tussen 2012 en 2017).

Ver esta publicación en Instagram Lionel Messi, de absolute hattrick-koning van LaLiga na zaterdag ?? ? Meeste hattricks ooit in historie van LaLiga ? ? ?? ? 3?5? Lionel Messi (462 duels, 431 goals)? 3?4? Cristiano Ronaldo (292 duels, 311 goals)? 2?2? Telmo Zarra (278 duels, 251 goals)? 2?2? Alfredo Di Stéfano (329 duels, 227 goals)? ? De stats van Lionel Messi in 2019/20 ??? ? ?? 15 officiële duels? ? 1201 speelminuten? ? 14 doelpunten? ?? 8 assists? ? #messi #barcelona #lionelmessi #fcbarcelona Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 8 Dic, 2019 a las 4:00 PST

O Barcelona kwam dit seizoen al in twee Champions League-wedstrijden niet tot scoren: de eerste en vierde groepswedstrijd tegen respectievelijk Borussia Dortmund en Slavia Praag (beide 0-0). Drie groepsduels in één Champions League-seizoen zonder te scoren overkwam de Spaanse topclub nog nooit.

O Luis Suárez scoorde in het duel met Internazionale (2-1) op 23 oktober in het Camp Nou tweemaal. Alleen tegen Paris Saint-Germain (2014/15) en AS Roma (2015/16) was de aanvaller van Barcelona goed voor drie doelpunten tegen één tegenstander in één Champions League-seizoen.

O Niet één keer scoorde Lionel Messi in zijn vier laatste Champions League-wedstrijden tegen Internazionale. In het eerste duel met de Noord-Italianen deze voetbaljaargang bereidde de sterspeler van Barcelona wél de winnende 2-1 van Luis Suárez voor.