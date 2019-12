De Telegraaf: Forse aderlating dreigt voor Ajax na onderzoek in ziekenhuis

Het is onzeker of Ajax dinsdag in het cruciale Champions League-duel met Valencia kan beschikken over André Onana. De Telegraaf meldt in de nacht van zondag op maandag dat er een 'dik vraagteken' staat achter de naam van André Onana. De doelman kampt met hamstringklachten en heeft zich zondag in het ziekenhuis gemeld voor een MRI-scan.

Het meespelen van Onana tegen Valencia wordt volgens De Telegraaf ‘een race tegen de klok’. De doelman uit Kameroen maakte afgelopen vrijdag weliswaar de negentig minuten vol in de met 0-2 verloren competitiewedstrijd tegen Willem II, maar kwam dus niet geheel ongeschonden uit de strijd. Onana kampt namelijk met hamstringklachten en is zodoende een twijfelgeval voor dinsdag.

De krant geeft verder geen details prijs, maar mocht Onana daadwerkelijk niet beschikbaar zijn tegen Valencia, dan is dat een forse aderlating voor Ajax. De doelman is bezig aan een zeer sterk seizoen en behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers in het elftal van trainer Erik ten Hag. Mocht Onana ontbreken tegen Valencia, dan zou Bruno Varela diens logische vervanger in het doel van Ajax zijn.

Ten Hag kan tegen Valencia sowieso niet beschikken over Zakaria Labyad en David Neres (beiden langdurig geblesseerd) en ook over de inzetbaarheid van Quincy Promes bestaat nog onduidelijkheid. Promes liep acht dagen geleden een spierblessure op en miste daardoor de wedstrijd tegen Willem II. Ajax heeft dinsdagavond een punt nodig om Valencia onder zich te houden in zijn poule en zich zo te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.