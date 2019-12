Ajax - Valencia: de bedenkelijke uitreeks van ‘los Che’ in Europa

Ajax en Valencia staan in de zesde groepswedstrijd van de Champions League tegenover elkaar. Het team van Erik ten Hag leed vrijdag tegen Willem II (0-2) de tweede (thuis)nederlaag van het seizoen, na een serie van zes overwinningen en een remise in zeven officiële duels. Valencia verloor eveneens slechts één van de laatste acht wedstrijden in alle competities: het uitduel met Real Betis (2-1). Opta blikt vooruit op de krachtmeting in de Johan Cruijff ArenA, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Ajax verloor nog nooit een officiële wedstrijd tegen Valencia. Beide onderlinge duels in 2002/03 in de Champions League eindigden in 1-1 en deze voetbaljaargang zegevierde het team van Erik ten Hag in Mestalla met 0-3.

O Het duel van dinsdagavond is voor Valencia de achtste ontmoeting met een Nederlandse club in de Europa Cup/Champions League. De enige nederlaag in de voorgaande zeven wedstrijden in deze reeks was het bezoek van Ajax aan Mestalla in oktober (0-3).

O Valencia won slechts een van de laatste zeven uitwedstrijden in de Champions League: drie remises en drie nederlagen, naast de 0-1 zege bij Chelsea. Los Che scoorden slechts in één van de laatste achttien uitduels in het toernooi meer dan één keer: 0-3 tegen BATE Borisov in oktober 2012.

O Ajax speelde alleen tegen AEK Athene en Olympique Lyon (beide vier) meer Champions League-duels zonder te verliezen dan tegen Valencia (drie), terwijl de Spaanse club in het Europese miljardenbal alleen vaker tegen Bayern München (vijf) speelde zonder te winnen dan tegen de club uit Amsterdam.

O Sinds de start van afgelopen seizoen wonnen slechts drie clubs meer wedstrijden in de Champions League dan Ajax (negen): Barcelona, Liverpool (beide elf) en Manchester City (tien). De Amsterdamse club heeft tegen Valencia aan een punt voldoende om zich voor de achtste finales van het toernooi te plaatsen.

O Valencia hield in slechts twee van de laatste vijftien wedstrijden in de Champions League de nul, inclusief in slechts één van de laatste negen duels (0-1 tegen Chelsea). De Spaanse club kreeg in maar één Champions League-duel meer tegendoelpunten om de oren dan in oktober tegen Ajax (0-3): 1-5 tegen Internazionale in oktober 2014.

O Eigen doelpunten niet meegerekend was Hakim Ziyech in 2019 bij liefst 52 procent van de doelpunten van Ajax in de Champions League betrokken: 11 treffers en 21 assists.

O De teller van Rodrigo Moreno voor Valencia in de Champions League staat op slechts een schamel doelpunt in dertien duels. Met dat doelpunt was de aanvaller wel verantwoordelijk voor de laatste uitzege van los Che in het toernooi: 0-1 bij Chelsea.

O Sinds zijn debuut in de Champions League in september 2018 was geen enkele voetballer van Valencia bij meer doelpunten betrokken dan Carlos Soler (vijf): twee assists en drie treffers.

O Van alle Nederlandse voetballers met minimaal vijf doelpunten in de Champions League achter hun naam, heeft alleen Ruud van Nistelrooij (109) een beter doelpuntengemiddelde dan Quincy Promes van Ajax: elke 143 minuten een doelpunt.