‘Mourinho plant spectaculaire transfer en neemt contact op met oude bekende’

José Mourinho hoopt bij Tottenham Hotspur herenigd te worden met Marouane Fellaini, zo meldt La Dernière Heure. Volgens de Belgische krant heeft de manager van the Spurs persoonlijk contact gezocht met de 32-jarige middenvelder van het Chinese Shandong Luneng, om te vragen of hij openstaat voor een terugkeer naar de Premier League.

Fellaini maakte in februari de lucratieve overstap van Manchester United naar China, waar hij een jaarsalaris van 14,5 miljoen euro netto opstrijkt. Dat vormt een groot struikelblok voor een mogelijke overgang naar Tottenham, want dergelijke salarissen kunnen de Londenaren niet ophoesten. Fellaini ligt bovendien nog tot december 2021 vast, met een optie voor nog een jaar.

Mourinho heeft naar verluidt bij de leiding van Tottenham te kennen gegeven dat hij een type-Fellaini mist, maar het liefst zou de manager de Belgische speler zelf binnenhalen. Eerder werkte Mourinho succesvol samen met Fellaini bij Manchester United, waar het tweetal onder meer de Europa League won. De Portugees liet zich in het verleden meermaals lovend uit over de unieke kwaliteiten van Fellaini, die met name in de lucht ijzersterk is.

Het eerste seizoen van Fellaini in de Chinese Super League is net ten einde. Met Shandong Luneng eindigde hij op de vierde plaats in de competitie en bereikte hij de bekerfinale. Persoonlijk kende hij een goed seizoen, waarin hij kwam tot 12 goals en 5 assists in 33 wedstrijden. Voor zijn avontuur in Azië speelde Fellaini zes jaar voor United, vijf jaar voor Everton en twee seizoenen voor Standard Luik.