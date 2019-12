Pijnlijke reality check voor Luuk de Jong op frustrerende avond voor Sevilla

Sevilla is er zondagavond niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen middenmoter Osasuna om te zetten in een overwinning. Het elftal van trainer Julen Lopetegui kwam in Pamplona niet verder dan een gelijkspel (1-1), ondanks dat men ongeveer 35 minuten met een man meer speelde. Luuk de Jong kreeg een pijnlijke reality check: de Nederlander moest Javier Hernández in de punt van de aanval voorrang verlengen bij Sevilla en werd uiteindelijk negentig minuten op de bank gehouden door Lopetegui, die in het laatste kwartier opteerde voor Moanes Dabour als stormram. Sevilla blijft derde staan in LaLiga, maar heeft nu wel drie punten minder dan zowel Barcelona als Real Madrid. De twee grootmachten hebben daarnaast allebei nog een duel te goed.

De Jong moest bij Sevilla weer genoegen nemen met een plekje op de reservebank, nadat hij vorige week in de thuiswedstrijd tegen Leganes (1-0 overwinning) nog 83 minuten meedeed als basisspeler. Met Hernández als aanvalsleider begon het team van Lopetegui in elk geval uitstekend aan de wedstrijd: Munir El Haddadi bracht na amper elf minuten voetballen de 0-1 op het scorebord. De buitenspeler werd in de diepte gevonden door Éver Banega en schoot vervolgens fraai raak vanaf een meter of zestien.

Sevilla zat daarmee op rozen, maar in de blessuretijd van de eerste helft moest men toch de gelijkmaker incasseren. Ezequiel Ávila ontsnapte op rechts aan de aandacht van de Sevilla-defensie, waarna hij vanbinnen het strafschopgebied verwoestend raak schoot: 1-1. Osasuna probeerde er een harde wedstrijd van te maken en dat kwam het elftal van trainer Jagoba Arrasate na een uur voetballen duur te staan. Middenvelder Oier Olazábal vergreep zich aan Óliver Torres, waarna hij met tweemaal geel van het veld werd gestuurd.

Enkele minuten later lonkte opnieuw een meevaller voor Sevilla. Arbiter Xavier Estrada Fernández kende de bezoekers een strafschop toe na een vermeende overtreding op Hernández, maar die beslissing werd uiteindelijk toch nog teruggedraaid door de videoscheidsrechter (VAR). Sevilla leek in de laatste twintig minuten van de wedstrijd voorin wel wat stootkracht te kunnen gebruiken, maar Lopetegui besloot niet terug te vallen op De Jong en bracht in plaats van de Nederlander Dabour als derde wissel binnen de lijnen. De Israëlische spits trof in de absolute slotfase nog de paal, maar een winnende treffer was Sevilla uiteindelijk niet meer gegeven.