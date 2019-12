Jack van Gelder wijst op zwakke Ajax-schakel: ‘Met hem zijn ze van de leg’

Bij Rondo probeert men zondagavond te doorgronden waar het vrijdagavond mis ging voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Amsterdammers speelden in de eigen Johan Cruijff ArenA een uiterst zwakke wedstrijd en gingen uiteindelijk met 0-2 onderuit. Ajax beleefde zo een teleurstellende generale repetitie voor het cruciale Champions League-duel van aanstaande dinsdag met Valencia.

De heren aan tafel hebben allereerst allen niets meer dan lof over voor de strijdwijze van Willem II, dat gedurfde speelde in Amsterdam en door doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en Damil Dankerlui zegevierde. "Ik heb echt genoten van Willem II. Er waren wel fases dat ze met de kont in de zestien kwamen te hangen, maar ze hebben echt met enige regelmatig druk proberen uit te oefenen, zelfs in de zestien van Ajax", merkt Jan van Halst op.

"Op twintig minuten na hebben ze inderdaad de hele wedstrijd vooruit kunnen voetballen", vult collega-analist Ronald Waterreus aan. "En dan hebben ze ook echt de hele wedstrijd volgehouden. Zelfs bij doeltrappen van Ajax stonden ze druk te zetten, en dat na 75 minuten. Ajax is eigenlijk nooit in het spel gekomen, al was het de tweede helft best redelijk. Als ze er dan twee maken, dan zeggen wij hier aan tafel: ze begonnen slecht, maar…."

Youri Mulder deelt het enthousiasme over het spel van de Tilburgers, maar vindt dat Ajax naar zichzelf moet kijken. "Het is niet dat die wedstrijd verloren gaat doordat Willem II zo goed was. De jongens die het moeten doen voor Ajax, Ziyech, Tadic en Van de Beek, waren er niet. Ziyech heeft haast niks gecreëerd", aldus de oud-spits, die ook stelt dat het gemis van de geblesseerde Quincy Promes zich deed voelen voor Ajax. "Het was ook heel duidelijk te merken dat Promes niet meedeed: het spel van Ajax is gewend geraakt aan hem."

Presentator Jack van Gelder wijst tot slot op de keuze van trainer Erik ten Hag om Klaas-Jan Huntelaar in de punt van de aanval te posteren, waardoor Dusan Tadic, in Europese wedstrijden steevast de centrumspits van Ajax, moest uitwijken naar de flank. "Dat was het belangrijkste. Niets ten nadele van Huntelaar, die grote verdiensten heeft en heeft gehad voor Ajax, maar op het moment dat Ajax met hem in de spits gaat spelen, lijkt het alsof ze helemaal van de leg zijn. Alle ballen gaan hoog voor het doel. Dat zijn hele lekkere wedstrijden voor een keeper."