Zoekend Arsenal ontvangt open sollicitatie: ‘Ik kan dat nooit negeren’

Patrick Vieira zal een lokroep vanuit Arsenal 'nooit kunnen negeren', zo laat de trainer van OGC Nice weten tegenover Canal Plus. De Fransman, die negen seizoenen op het Arsenal-middenveld speelde, geldt naar verluidt als een van de belangrijkste kandidaten om de opvolger van de ontslagen manager Unai Emery te worden in het Emirates Stadium.

"Je kan een club waar je negen seizoenen hebt gespeeld onmogelijk negeren", laat Vieira zich ontvallen. De oud-voetballer is bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van Nice, waarmee hij op een teleurstellende dertiende plek in de Ligue 1 staat. Toch zou hij nooit om een vertrek vragen bij de Franse club. "Ik ben volledig gefocust op het project bij Nice. Ik voel me erg goed hier. We werken eraan om de club vooruit te helpen, er is potentieel."

Arsenal is bezig aan een uitermate teleurstellend seizoen; the Gunners staan momenteel op de elfde plaats in de Premier League en besloten eind november om Emery de laan uit te sturen. Fredrik Ljungberg staat nu voor de groep als interim-manager, maar onder de Zweed gaat het niet veel beter: Arsenal behaalde slechts één punt uit zijn eerste twee wedstrijden.

Nice-matin kopte afgelopen donderdag dat Vieira de topfavoriet is bij de clubleiding van Arsenal om de nieuwe manager te worden, maar in de Engelse media klinken andere geluiden. The Telegraph meldt dat de Londenaren de voorkeur geven aan een manager die momenteel geen club heeft, zodat die per direct aan de slag kan. Massimiliano Allegri en Mauricio Pochettino worden daarbij veelvuldig genoemd.