Arbitrage faalde tijdens Vitesse - Feyenoord: ‘Het klinkt krankzinnig’

De gemiste strafschop van Tim Matavz was zondagmiddag het opvallendste moment tijdens Vitesse - Feyenoord (0-0). Nadat doelman Nick Marsman een overtreding had begaan op Riechedly Bazoer en de videoscheidsrechter (VAR) arbiter Pol van Boekel daarop had gewezen, mocht de Sloveense spits van Vitesse aanleggen vanaf elf meter. De inzet van Matavz werd echter gekeerd door Marsman, maar scheidsrechtersbaas Dick van Egmond laat zondagavond doorschemeren dat de strafschop tóch overgenomen had moeten worden.

Van Egmond bespreekt zondagavond als gewoonlijk enkele discutabele VAR-momenten van het afgelopen Eredivisie-weekend en ook de gemiste strafschop van Matavz komt ter sprake. Nadat de inzet van de spits was gekeerd door Marsman, leek Van Boekel de strafschop over te laten nemen, omdat Marsman, volgens de assistent-scheidsrechter, te vroeg zou zijn ingelopen. De VAR constateerde echter dat de linkervoet van de Feyenoord-doelman 'nog met de hak op de lijn stond', waardoor er geen tweede strafschop kwam voor Vitesse. "De ingreep van de assistent om de strafschop over te laten nemen was dus onterecht", concludeert Van Egmond.

Kenneth Perez vraagt zich in de studio van FOX Sports echter af of Matavz niet vanwege een andere reden op herkansing had gemoeten: spelers van zowel Vitesse als Feyenoord liepen bij de strafschop te vroeg in. Van Egmond heeft begrip voor de opmerking van Perez en geeft toe dat Van Boekel de strafschop om die reden mogelijk toch had moeten laten overnemen. "Het is wel degelijk van belang. Het is iets dat we nog met elkaar moeten evalueren, want het lijkt erop dat in dit geval de penalty wel degelijk overgenomen had moeten worden, omdat er te vroeg is toegelopen."

"Het is alleen de vraag of de VAR daarvoor in had mogen grijpen, want daar is die VAR dan weer niet voor. We gaan het protocol erop nalopen", zegt Van Egmond. Perez repliceert vol ongeloof: "Het klinkt bijna krankzinnig, toch?!" Van Egmond: "De VAR grijpt alleen in als de te vroeg toegelopen spelers daadwerkelijk de bal spelen of proberen te spelen. Dat is niet aan de orde. Het maakt situaties soms heel lastig te beoordelen voor scheidsrechters en videoscheidsrechters. Daarom is ook van belang dat we dit nog even goed evalueren. Het kan zomaar zo zijn dat we daarna tot de conclusie komen dat dit anders had gemoeten."

"Het maakt niet uit van welk team de spelers te vroeg zijn toegelopen", vervolgt Van Egmond zijn uitleg. "Je moet het zo zien: als een verdediger een terugkomende bal wegschiet, dan is dat moment sowieso te beoordelen voor de VAR. Hetzelfde geldt voor de aanvaller als hij te vroeg inloopt en de bal inschiet of probeert in te schieten. Dan kan de VAR ook ingrijpen voor te vroeg toelopen, als de scheidsrechter dan al niet heeft ingegrepen. We moeten even goed kijken hoe dit staat verwoord in het protocol en of dit wellicht op een andere wijze toegepast had moeten worden", besluit de scheidsrechtersbaas.