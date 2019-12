Stand Eredivisie na speelronde 16: Ajax ziet concurrentie terugkomen

Ajax heeft in de zestiende speelronde van de Eredivisie zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden, door in eigen huis met 0-2 onderuit te gaan tegen Willem II. AZ rekende eenvoudig af met PEC Zwolle (0-3) en brengt de achterstand op de koploper daarmee terug tot drie punten. Volgende week ontvangen de Alkmaarders Ajax in eigen huis. PSV wist de crisis enigszins te bezweren met een ruime zege op Fortuna Sittard (5-0) en staat nu tien punten achter Ajax en zeven achter AZ.