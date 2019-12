‘Rode’ invalbeurt van Joey Konings enige opmerkelijke moment op Het Kasteel

Sparta Rotterdam en Heracles Almelo zijn er zondagavond niet in geslaagd een doelpunt op het scorebord te zetten (0-0). De bezoekende ploeg uit Almelo had in de weinig spectaculaire wedstrijd nog de beste kansen, maar troffen in Sparta-doelman Ariel Harush een grote sta-in-de-weg. Joey Konings viel in de 85ste minuut in, maar kon na vijf minuten inrukken vanwege een rode kaart voor gevaarlijk spel. Sparta staat na de zestiende speelronde op een veilig ogende elfde plek, terwijl Heracles zich op de zesde positie stevig in de subtop bevindt.

Sparta begon met veel ambitie aan het treffen met Heracles en na vijf minuten kan de eerste mogelijkheid al worden genoteerd. Het schot van Mohamed Rayhi verdween echter via een been van een Heraclied naast het doel. Cyriel Dessers was na twintig minuten spelen dicht bij de openingstreffer van Heracles, maar de aanvaller vond tot tweemaal toe Sparta-doelman Ariel Harush op zijn pad. Bij de tweede mogelijkheid stond Dessers overigens in buitenspelpositie. Slechts luttele minuten later was er een heldenrol voor collega-doelman Janis Blaswich, die Rayhi op fraaie wijze van scoren wist af te houden.

Na een halfuur spelen spelen op Het Kasteel hield de uitblinkende Harush Sparta andermaal op de been. Mohammed Osman leek te scoren uit een vrije trap, maar de sluitpost van de thuisspelende ploeg tikte de bal net onder de lat weg, tot opluchting van het Sparta-publiek. In het restant van de eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, al moest Blaswich in de 32ste minuut nog wel handelend optreden bij een geplaatst schot van Abdou Harroui. Beide ploegen gingen derhalve met een gelijke stand de rust in.

De tweede helft was een stuk minder spectaculair: beide ploegen slaagden er nauwelijks in dreigend te worden. Een kwartier na rust stichtte Heracles wel gevaar via een kopbal van nota bene de kleine Mauro Júnior. De van PSV gehuurde Braziliaan mikte echter net over. In de slotfase kwam Heracles-middenvelder Mohammed Osman gevaarlijk door aan de linkerkant van het veld, maar zijn schot vanuit de hoek van de zestien ging voorlangs. Aan de andere kant van het veld zag Rachel Ache een kansrijke kopbal van de doellijn gehaald worden. In de blessuretijd kreeg Heracles-invaller Joey Konings rood vanwege gevaarlijk inkomen op Jurgen Mattheij, die de schoen van de aanvaller in zijn gezicht kreeg.