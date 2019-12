‘Japanse Messi’ neemt Barcelona-fans niets kwalijk: ‘Ze moeten mij zo zien’

Takefusa Kubo had afgelopen zomer terug kunnen keren bij Barcelona, maar de achttienjarige middenvelder koos uiteindelijk voor een meerjarig contract bij rivaal Real Madrid. De 'Japanse Messi', zoals zijn bijnaam luidt, stond zaterdagavond als huurling van Real Mallorca tegenover Barcelona en werd getrakteerd op fluitconcerten en boegeroep in het Camp Nou. Kubo snapt wel waarom hij niet erg geliefd is bij de aanhang van de Catalaanse grootmacht.

"Dat is de keuze van de supporters van Barcelona", laat Kubo na afloop van de 5-2 nederlaag optekenen in de Spaanse media. "Ik heb mijn beslissing genomen en zij hebben het recht om mij uit te fluiten. Ik denk ook dat ik het verdien, al waren er ook mensen die voor mij applaudisseerden. Dat gaf me ook weer moed." De houding van de Barcelona-fans doet Kubo geen pijn. "Nee, ze moeten mij juist zien als hun rivaal. Niet als een achttienjarige jongen die toevallig goed kan voetballen."

Kubo moest zaterdagavond lijdzaam toezien hoe Lionel Messi, waar hij vaak mee wordt vergeleken, de hoofdrol opeiste. De Argentijnse spelmaker tekende namelijk voor een hattrick. Antoine Griezmann en Luis Suárez, laatstgenoemde met een geniale hakbal, maakten de vijfklapper van Barcelona compleet. Mallorca staat met de zeventiende plaats slechts een punt boven de degradatiestreep. Kubo is evenwel een zekerheidje bij de laagvlieger, met een doelpunt en twee assists in dertien wedstrijden.

De jonge middenvelder maakte ruim vier jaar deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona. In mei 2015 kwam een einde aan de samenwerking, daar de Catalanen de regels hadden overtreden bij het aantrekken van minderjarige spelers. Kubo tekende vervolgens bij Tokyo FC, dat de spelmaker afgelopen zomer naar Real zag vertrekken. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt door tot medio 2025.