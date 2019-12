Real Madrid wil tweetal betrekken bij Pogba-deal

Eddie Nketiah komt bij Leeds United weinig aan spelen toe en wordt begeerd door onder meer Bristol City en enkele Premier League-clubs. Arsenal is echter niet van plan om voortijdig een einde te maken aan de huurperiode. (The Sun)

Manuel Pellegrini heeft nog twee wedstrijden om zijn baan bij West Ham United te redden. The Hammers nemen het op tegen achtereenvolgens Arsenal en Southampton. (The Sun)