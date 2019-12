Leicester City verstevigt tweede plaats; Newcastle buigt achterstand om

Leicester City heeft zondagmiddag op overtuigende wijze gewonnen van Aston Villa. Door de 1-4 overwinning profiteert het optimaal van de nederlaag van Manchester City tegen Manchester United en staat het steviger op de tweede plaats, met een voorsprong van zes punten op the Citizens. Newcastle United maakte zondag een achterstand goed tegen Southampton, terwijl Norwich City op eigen veld onderuit ging tegen Sheffield United.

Aston Villa - Leicester City 1-4

De bezoekers kwamen na twintig minuten spelen op voorsprong via Jamie Vardy. De spits van Leicester City werd de diepte ingestuurd door Kelechi Iheanacho. Hij omspeelde de keeper en scoorde voor de achtste wedstrijd op rij. Even daarvoor had El Ghazi al een gigantische kans gemist. De Nederlandse aanvaller schoot van dichtbij tegen de lat. Vijf minuten voor rust deelde Leicester een nieuwe tik uit aan de thuisploeg. Op de linkerflank ging James Maddison ervandoor en met een scherpe voorzet bediende hij Iheanacho, die voor de 0-2 tekende. Toch deed Aston Villa, waar Anwar El Ghazi terugkeerde in de basis na een blessure, nog voor rust wat terug. Na een hoekschop kreeg Jack Grealish de bal voor zijn voeten en de captain scoorde in de verre hoek.

Ondanks dat the Foxes het betere van het spel hadden, mocht Aston Villa hopen op een goed resultaat. Aan die hoop kwam al vroeg in de tweede helft een einde door toedoen van James Evans. De verdediger van Leicester kon vogelvrij scoren met het hoofd vanuit een hoekschop van Maddison. De nummer twee van de Premier League kreeg in de tweede helft meerdere kansen om de score uit te breiden, maar liet een hoop van deze mogelijkheden onbenut. Een kwartier voor tijd werd het dan toch 1-4 toen Vardy alleen op Tom Heaton af kon. De spits rondde beheerst af en liet de doelman van Aston Villa kansloos.

Newcastle United - Southampton 2-1

Het geplaagde Southampton is bezig aan een zwak seizoen en hoopt zo snel mogelijk weg te komen uit de onderste regionen van de Premier League. Op bezoek bij Newcastle United leek een goed resultaat erin te zitten voor the Saints, die in de tweede helft op voorsprong kwamen. De achterhoede van Newcastle United, waar Jetro Willems de negentig minuten vol maakte, verkeek zich op een diepe bal van Jack Stephens. Danny Ings ging af op doelman Martin Dubravka en tekende voor de 0-1. De thuisploeg ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en deze viel in de 68ste minuut. Een vrije trap van Jonjo Shelvey werd weggewerkt door de achterhoede van Southampton, waarna Andy Carrol uitweek naar de zijkant en de bal opnieuw terug het strafschopgebied in bracht. Bij de tweede paal dook Shelvey op en hij kopte de gelijkmaker tegen de touwen. The Magpies roken bloed en gingen vol voor de overwinning. Met nog maar een paar minuten op de klok was het invaller Sean Longstaff die het met een afstandschot probeerde. Doelman Alex McCarthy keerde de inzet, maar was kansloos toen Federico Fernández van dichtbij de 2-1 raak schoot.

Norwich City - Sheffield United 1-2

Norwich begon goed aan de wedstrijd voor eigen publiek en kwam na een klein halfuur spelen op voorsprong via Alexander Tettey. Toch waren het de bezoekers die de drie punten mee naar huis namen. Vlak na rust zorgde Enda Stevens met het hoofd voor de gelijkmaker. De Ierse verdediger kopte een afgemeten voorzet van George Baldock achter Tim Krul, die van dichtbij geklopt werd. Krul moest even later opnieuw vissen door toedoen van Baldock. Hij speelde zichzelf knap vrij in het strafschopgebied en schoot raak in de verre hoek. In het restant van de wedstrijd slaagde Norwich er niet meer in om de stand op het scorebord te veranderen.