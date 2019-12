SC Heerenveen schrikt niet van werelddoelpunt Spierings en verslaat RKC

SC Heerenveen heeft zondagmiddag met 1-3 gewonnen van hekkensluiter RKC Waalwijk. Het venijn van de wedstrijd zat duidelijk in de staart. Stijn Spierings leek RKC een punt te bezorgen met een fabelachtig afstandsschot, dat via de onderkant van de lat achter Warner Hahn in het doel verdween. Jens Odgaard tekende zeven minuten voor tijd de hernieuwde voorsprong, waarna de ingevallen Anders Dreyer ver in blessuretijd voor definitieve beslissing zorgde..

In de eerste helft was Heerenveen de bovenliggende partij, met het doelpunt van Rodney Kongolo als logisch gevolg. De jonge middenvelder stond aan het einde van een vlot lopende aanval en passeerde RKC-doelman Etienne Vaessen van dichtbij met een geplaatst schot. Het elftal van trainer Fred Grim kon daar in aanvallend opzicht weinig tegenover stellen, al had Saïd Bakari twee minuten voor rust nog een grote kans op de gelijkmaker. De middenvelder soleerde langs vier Heerenveen-spelers, maar zijn schot ging naast.

Na rust leek Heerenveen tevreden te zijn met de minieme voorsprong en de Friezen betaalden daar bijna een dure prijs voor. Spierings kreeg een kwartier voor tijd de bal aangespeeld, twijfelde vervolgens niet en haalde van afstand keihard uit. De bal vloog over Hahn heen en verdween via de onderkant van de lat in het doel. De RKC-aanhang kreeg hoop op meer en de manschappen van Grim gingen naarstig op zoek naar de winnende treffer. Darren Maatsen had pech dat zijn inzet van dichtbij op de lat belandde.

De drie punten gingen echter naar Heerenveen, dat veerkracht toonde en via Odgaard weer op voorsprong kwam. De aanvaller werd weggestoken door Dreyer, omspeelde Vaessen en rondde beheerst af. Odgaard leek buitenspel te staan, maar de VAR oordeelde anders. Dreyer tekende in de derde minuut van de toegevoegde tijd voor het derde doelpunt van Friese makelij. De aanvaller werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en krulde de bal vervolgens in de verre hoek. Heerenveen stijgt dankzij de zege in Waalwijk naar de vijfde plaats in de Eredivisie.