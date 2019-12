Steven Berghuis geprikkeld: ‘Misschien letten jullie meer op mij’

Feyenoord kwam zondagmiddag niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Vitesse. De Rotterdammers hadden de beste kansen in Arnhem, maar doelman Remko Pasveer hield zijn doel schoon. Steven Berghuis vond dat zijn ploeg slordig speelde en daar baalde hij tijdens de wedstrijd zichtbaar van. "We hebben veel kansen gecreëerd, maar er geen één gemaakt. Dat is zo jammer", aldus de aanvoerder van de Rotterdammers.

Berghuis geeft aan dat hij en zijn ploeggenoten tot aan de laatste minuut het gevoel hadden dat er een doelpunt in zat. “We kregen op het laatst ook nog een kans. We zagen er fit uit voor een keer, dus we konden blijven gaan. Dat is ook een stap die we gezet hebben, maar dit is zo zonde”, aldus de captain na afloop in gesprek met FOX Sports. "Af en toe hebben we goed druk gezet, maar af en toe waren er ook nog grote ruimtes. Vitesse deed daar eigenlijk heel weinig mee. Ze waren vooral heel opportunistisch. Op links via Matavz, maar verder ook niet. Botteghin en Senesi stonden ook heel goed te verdedigen, waardoor we daar steeds de bal konden oppakken. Dat was wel prima.”

Berghuis irriteerde zich in de eerste helft zichtbaar aan het slordige spel van zijn ploeggenoten. “Maar dat was niet alleen ik. Misschien zie je dat alleen wat meer bij mij of letten jullie meer op mij", reageert hij geprikkeld. Arnold Bruggink springt in en geeft bij Berghuis aan dat het bij Feyenoord veelvuldig van hem moet komen. "Maar je kreeg net niet de bal op de juiste momenten", reageert Bruggink. "Ik kan me voorstellen dat je daar gefrustreerd van raakt. Jij onttrok je in de eerste helft redelijk aan de malaise."

"Je moet iets meer geduld houden", vervolgt Berghuis. "De bal meer van links naar rechts laten gaan en op het juiste moment gaan versnellen. Af en toe was het te snel. Ik baal daar dan gewoon van, maar ik ben niet de enige." De captain sluit positief af met complimenten voor Orkun Kökcü en Leroy Fer. “Ik zag Orkun nog slidings maken op het eind en Leroy intercepties maken op het midenveld, dat hebben we nodig dan kunnen we gelijk weer aanvallen.”