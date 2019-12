Feyenoord mist na tumultueus begin kans op kans in GelreDome

Joseph Oosting heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Vitesse niet in winst weten om te zetten. De Arnhemmers begonnen sterk tegen Feyenoord, maar de Rotterdammers werden gedurende het duel sterker. De ploeg van Dick Advocaat kon echter niet tot scoren komen, waardoor het 0-0 bleef. Door de remise behoudt nummer vijf Feyenoord een punt voorsprong op Vitesse.

In de spectaculaire openingsfase kreeg Vitesse de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Nick Marsman duwde Riechedly Bazer omver in het strafschopgebied, waarna Pol van Boekel op aanraden van de VAR naar de stip wees. Marsman redde de penalty van Tim Mazavz vervolgens, maar Van Boekel dacht dat de doelman te snel van zijn lijn afging en gaf opnieuw een penalty. De VAR greep echter in door aan te geven dat Marsman juist handelde. Even later had Bazoer de kans op de 1-0 na voorbereidend werk van Matavz, maar de middenvelder mikte op de lat.

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Feyenoord beter in de wedstrijd. Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen hadden mogelijkheden de openingstreffer voor hun rekening te nemen, maar Remko Pasveer hield zijn doel schoon. Na ruim een halfuur spelen was Jens Toornstra dicht bij de 0-1, maar zijn vrije trap belandde op het aluminium. In het restant van het eerste bedrijf golfde het spel op en neer, zonder dat er oogstrelend voetbal op de mat werd gelegd.

In de tweede helft pakte Feyenoord nog meer initiatief. Berghuis kon een voorzet van Tyrell Malacia echter niet tot doelpunt promoveren, terwijl Luis Sinisterra even later Pasveer dwong tot een redding. Twintig minuten voor tijd zette Feyenoord verder aan, met een gevaarlijke kopbal van Eric Botteghin en een schot op de lat van Orkun Kökcü. Luis Sinisterra schoot direct daarna raak, maar Jörgensen, die de bal doorkopte, stond in buitenspel.

Richting het einde van de wedstrijd vloeiden de krachten bij beide teams weg, iets wat het spel in GelreDome niet ten goede kwam. Feyenoord leek in de slotfase de meest aanspraak te maken op de winst, maar de Rotterdammers misten het vernuft om van de vrijheid te profiteren. Jörgensen liep vijf minuten voor tijd nog alleen op de keeper af, maar de Deense spits mikte hoog over, waardoor het duel uitdraaide op een doelpuntloos gelijkspel.