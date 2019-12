Mogelijk ‘groot gemis’ bij Ajax: ‘Hij doet het uitstekend, niet verwacht’

Johnny Rep verwacht een 'heet avondje' als Ajax dinsdag Valencia ontvangt in het kader van de Champions League. Beide clubs spelen voor een ticket naar de volgende ronde in het miljardenbal, waarbij Ajax de betere papieren heeft, aangezien de Amsterdammers aan een gelijkspel genoeg hebben. De oud-aanvaller van Ajax en Valencia spreekt over 'een gevaarlijke wedstrijd'.

"Valencia is weer in goeden doen, ze hebben ook al bij Chelsea gewonnen. Ajax moet Valencia echt niet onderschatten", zegt Rep in gesprek met Ajax Showtime. De oud-voetballer is niet van mening dat Ajax al zo goed als zeker is van de volgende ronde. "Ajax heeft wel het publiek achter zich en in de ArenA is het de laatste tijd een gekkenhuis. Dat heeft wel zo zijn voordelen, hoor."

Huntelaar: 'Tegen Valencia moeten we gewoon weer voor de winst gaan'

Rep vindt dat Ajax het dit seizoen weer 'hartstikke goed' doet. "Ze spelen goed en het is leuk om naar te kijken. Echt een verademing is het", aldus de oud-international, die bijvoorbeeld geniet van het tandem Quincy Promes en Hakim Ziyech. "Promes, ik had dat niet verwacht trouwens, doet het de laatste tijd echt uitstekend. Hij en Ziyech begrijpen elkaar heel goed."

De oud-aanvaller zou een afwezigheid van Promes, die kampt met een blessure, tegen Valencia 'een groot gemis' vinden. "Maar ik moet zeggen: die Noa (Lang, red.) is ook niet verkeerd! Hij kan echt wel goed voetballen, dat zie je aan alle kanten", stelt Rep, die vooral hoopt dat Ajax doorgaat in de Champions League. "Als Valencia Europa League speelt, is dat toch mooi zat? Laten we hopen dat Ajax doorkomt."