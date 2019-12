Ajax treft oude bekende tegen Valencia; topduels voor Kuipers en Makkelie

De wedstrijd tussen Ajax en Valencia van dinsdagavond (21.00 uur) in de Champions League staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin, zo heeft de UEFA bekendgemaakt. De Amsterdammers gaan aan kop in de groep hebben aan een gelijkspel genoeg voor kwalificatie voor de volgende ronde in het miljardenbal.

Turpin is geen onbekende arbiter voor Ajax. De Franse leidsman floot het vorige Champions League-seizoen twee wedstrijden van de regerend landskampioen. Turpin floot het duel tussen Ajax en Bayern München (3-3) in de groepsfase en had ook de leiding over de wedstrijd tussen Juventus en Ajax in Turijn (1-2). Dit seizoen floot Turpin in de Champions League de wedstrijden Tottenham Hotspur - Bayern München (2-7), Red Bull Salzburg - Napoli (2-3) en Barcelona - Borussia Dortmund (3-1).

De UEFA heeft de Nederlandse scheidsrechters Björn Kuipers en Danny Makkelie aangewezen voor twee grote Champions League-wedstrijden. Kuipers reist dinsdag af naar Milaan voor de wedstrijd tussen Internazionale en Barcelona, terwijl Makkelie het cruciale duel tussen Red Bull Salzburg en Liverpool in goede banen moet zien te leiden.