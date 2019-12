Uitspraken van Feyenoord-directeur zorgen voor onrust: ‘Leuk is het niet’

Uitspraken van Mark Koevermans, die onlangs aangesteld werd als algemeen directeur bij Feyenoord, in het boek ‘Overwinnen’ hebben de afgelopen dagen voor de nodige onrust gezorgd. Valentijn Driessen kwam in Veronica Inside op de proppen met een passage uit het boek, dat in mei verscheen en waarin Koevermans zei dat hij ‘nooit algemeen directeur van Feyenoord’ wilde worden. De nieuwe algemeen directeur van Feyenoord verdedigt die uitspraken in gesprek met FOX Sports.

“Ik wil er best wat over zeggen, al zou ik het prettig vinden als het bij Feyenoord een halfuur voor een wedstrijd over voetbal zou gaan. Dus volgende keer graag daarover. Ik ben niet van plan om iedere week over dit soort dingen te gaan vertellen”, begint Koevermans. Hij zei onder meer dat hij ‘competenties’ miste om algemeen directeur bij de Rotterdammers te worden en dat hij, Feyenoord en zijn omgeving daardoor ‘niet gelukkig’ zouden worden. “Maar kan me voorstellen dat daar wat vragen over komen, als mensen die passage lezen. Dat interview is in november 2018 gegeven en ik heb het toen volledig goedgekeurd.”

“Ik begreep dat er suggesties waren dat het achtergehouden of geheim moest blijven, maar dat is niet zo. Er zijn enkele duizenden stuks van dat boek verkocht en het is nog steeds te koop. De wereld verandert snel, helemaal in het voetbal. Alleen al als ik kijk wat er bij Feyenoord allemaal veranderd is, haalt de tijd zich snel in. Dat is bij mezelf ook ontstaan”, vervolgt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. “Ik heb aanvankelijk aangegeven dat het niet mijn intentie was om algemeen directeur te worden, zoals ook in het boek staat. Na het vertrek van Eric Gudde heb ik hetzelfde gezegd.”

“Door het plotselinge vertrek van Jan de Jong heb ik, ook om de club te helpen, het werk noodgedwongen moeten doen. Taken van een algemeen directeur gingen steeds beter en ik kreeg er veel energie van. Ik dacht: mocht het nog een keer voorbij komen, dan zou ik het toch wel willen”, stelt Koevermans, die aanvankelijk commercieel directeur bij Feyenoord was. “Leuk is het niet. Maar ik heb het gezegd dat ik stond er toen achter. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is het gevoel veranderd. Wellicht is het een goede les om nooit nooit te zeggen in deze wereld. Er kunnen snel dingen veranderen, dat neem ik mee.”

“Natuurlijk is het heel ongelukkig, hij zal het van tevoren niet hebben bedacht. Maar het is wel voortschrijdend inzicht, het kan zijn dat je noodgedwongen in een functie terechtkomt en uiteindelijk beseft dat het toch bij je past. Geef die jongen een kans om directeur te zijn. Hij is nog geen maand bezig en ik hoor alleen maar negativisme. Bij AZ, PSV, maar ook Ajax heeft ook vrij lang geduurd voordat een structuurwijziging tot succes leidde”, zo haakt Robert Maaskant bij Goedemorgen Eredivisie in op het interview. Ronald de Boer maakt een kleine kanttekening. “Het blijft een onhandige uitspraak, natuurlijk. Als het verkeerd gaat, zeggen ze: ‘Ja, hij is niet competent genoeg’. Dat gaat gebeuren.”