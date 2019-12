Grote walging bij FOX Sports: ‘Bah, bah, bah! Dat doe je toch niet, man?!’

VVV-Venlo nam in november afscheid van trainer Robert Maaskant, waarna Jay Driessen het stokje overnam. Laatstgenoemde coach gaf onlangs in een interview aan dat hij al enkele weken vóór het ontslag van Maaskant benaderd was. Zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports wordt verbolgen gereageerd op de woorden van Driessen én de handelswijze van VVV.

"Er was al sprake van dat het niet lekker ging en het een beetje rommelig was", begon Driessen. "Toen werd ik al snel gepolst of ik openstond voor een terugkeer bij VVV. Daarna moest nog de wedstrijd tegen Heracles (6-1 verlies, red.) gespeeld worden. Daar zijn een aantal dingen niet goed gegaan. Daarna werd er weer contact met mij opgenomen. Toen was bekend dat Robert ontslagen zou worden."

Hans Kraay junior richt zich na het uitzenden van het interview naar Maaskant, die te gast is bij het tv-programma. "Robert, dit is toch schandalig?!" Maaskant reageert bevestigend: "Ja, dat klopt. Dit zou heel raar zijn. Ik heb overigens tegen Stan (Valckx, red.) en Marco (Bogers, red.) gezegd dat Jay vrij was. Waarom haal je hem niet terug bij de club? Die wilde ik erbij hebben. Waarom niet?"

Zeljko Petrovic reageert vol ongeloof. "Ik snap niet dat hij (Driessen, red.) dit zegt. Ook als dit klopt, dat je dit zegt... Verschrikkelijk! Bah, bah, bah. Dat doe je toch niet, man?! Respect en normen en waarden waar we het altijd over hebben", aldus de trainer. Kraay junior is het eens met Petrovic. "Hij (Driessen, red.) graaft eigenlijk zijn eigen graf. Hij geeft eigenlijk aan: achter de rug om hebben we dit gedaan."

Ronald de Boer kan VVV wel enigszins begrijpen. "Stel dat we weer twee wedstrijden verliezen. Dan moet je wel iemand hebben (als nieuwe trainer, red.). Dan kan je beter van tevoren iemand polsen. Als je de baas bent, moet je wel in scenario's denken. Het is niet leuk om te horen, dat begrijp ik ook. Ik zou het alleen nooit zeggen op televisie. Dan zou ik een leugentje om bestwil doen."