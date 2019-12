Trainer brengt slecht nieuws over Cillessen in aanloop naar kraker tegen Ajax

Valencia won zaterdagavond met 2-4 van Levante, waardoor de Spaanse club een goede generale kende voor het cruciale Champions League-duel met Ajax komende dinsdag. De ploeg van Albert Celades startte met Jasper Cillessen, maar de doelman raakte snel geblesseerd. De trainer geeft na afloop aan niet zeker te weten of de vroeg uitgevallen Nederlander zal spelen tegen Ajax.

Cillessen moest afgelopen week vroegtijdig de training staken, maar de medische staf van los Che kon de doelman nog klaarstomen voor de wedstrijd tegen Levante. De Oranje-international werd zaterdag echter halverwege de eerste helft naar de kant gehaald vanwege blessureleed. Celades hoopt op de inzetbaarheid van Cillessen, maar vreest voor zijn afwezigheid.

“Deze kwetsuur heeft niets met zijn fysieke ongemak (handblessure, red.) van laatst te maken. Maar het wordt voor Jasper moeilijk om dinsdag nog te halen”, wordt de oefenmeester geciteerd door onder meer Marca. Celades wil eerst nog even genieten van de overwinning op Levante en wil niet ingaan op de vraag of het duel met Levante een goede test was.

“We gaan het zien. Ajax is een erg sterke ploeg. Het lijkt me duidelijk dat we een geweldige wedstrijd moeten spelen om te winnen”, aldus Celades, die de met 0-2 verloren wedstrijd van Ajax tegen Willem II niet heeft gezien. “Ik heb het nog niet kunnen bekijken, ik was bezig met de wedstrijd tegen Levante. Ik ga de beelden nu nog bekijken.”