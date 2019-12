Janssen: ‘Iedereen had dat verwacht, maar hij had zijn redenen het niet te doen’

Vitesse treedt zondagmiddag in eigen stadion tegen Feyenoord voor het eerst aan onder Joseph Oosting. De voormalig assistent-trainer nam afgelopen week tijdelijk het roer over van Leonid Slutsky, die de handdoek vorige week in de ring gooide na de 3-2 nederlaag van de Arnhemmers op bezoek bij sc Heerenveen. Theo Janssen beaamt in gesprek met de NOS dat het spel van Vitesse de afgelopen weken niet geweldig was.

“Aan de ene kant was dat een verrassing, aan de andere kant niet. Iedereen had verwacht dat Edward zou komen, maar hij had zijn redenen het niet te doen”, zegt Janssen over het aantreden van Oosting. Aanvankelijk werd gedacht dat Edward Sturing het roer tijdelijk zou overnemen van Vitesse. “We speelden niet de sterren van de hemel. We stonden ooit met Fred Rutten heel hoog tijdens de winterstop, maar werden wel uitgefloten. Uiteindelijk gaat het toch om het binnenhalen van de punten.”

Janssen is zelf trainer van Vitesse Onder-19 en Marcel van Roosmalen stelt dat het een zegen is dat hij nog niet over de benodigde papieren beschikt om tijdelijk hoofdtrainer van Vitesse te worden. “Sturing is slim genoeg geweest om het niet te doen en gelukkig heeft Theo Janssen zijn diploma nog niet, anders was zijn carrière snel voorbij geweest”, stelt de columnist, journalist en Vitesse-volger. Hij constateert dat er van een verwachtingspatroon geen sprake meer is.

“Gelukkig zijn het maar vier wedstrijden. Oosting is de verlosser ook niet. Maar liever iemand uit Emmen dan een Rus”, stelt Van Roosmalen. Vitesse is momenteel in handen van de Russische zakenman Valeri Oyf. “We moeten hopen dat we ons kunnen losmaken van de eigenaar. We worden gebruikt als handelshuis, krijgen spelers die nog niet op hun top zijn of niet meer. We moeten weer een voetbalclub worden. De eigen jeugd moet een kans krijgen, die wordt aan de kant gedrukt door anderen.”