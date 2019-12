Tadic: ‘Zij zijn belangrijk, maar we hebben meer dan elf goede voetballers’

Ajax leed vrijdagavond een verrassende nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Willem II. De Tilburgers waren in de Johan Cruijff ArenA met 0-2 te sterk en dienden de Amsterdammers daarmee de eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen toe. Dusan Tadic hoopt dat de verliespartij tegen Willem II geldt als ‘wake-upcall’ in aanloop naar het beslissende Champions League-duel met Valencia van komende dinsdag.

“Zo'n wake-upcall kan positief uitpakken, zo vlak voor Valencia. Je kan geen duels op tachtig procent spelen”, geeft Tadic te kennen in gesprek met het ANP. De Amsterdammers hebben in het treffen met Valencia aan een punt zeker genoeg om te overwinteren in de Champions League. “Je moet altijd alles geven en volledig gefocust zijn. Maar we zijn ook mensen. Dit gebeurt weleens voor een belangrijke Europese wedstrijd. Vorig seizoen ging het zo fout tegen Heracles.”

Dat Ajax ‘slechts’ een punt overhield aan twee wedstrijden tegen Chelsea, telt voor Tadic op dit moment niet. “Daar hebben we nu niets aan. We winnen de groep als we Valencia verslaan. Bij een gelijkspel gaan we ook door. Wij zijn Ajax en gaan voor de winst”, stelt de aanvoerder van Ajax. Trainer Erik ten Hag heeft te maken met de nodige personele problemen, daar David Neres en Zakaria Labyad hoe dan ook ontbreken. Het meespelen van Quincy Promes is voorlopig nog onzeker.

“Natuurlijk hebben veel spelers pijntjes na zo’n jaar. December wordt niet de fijnste maand. Promes en Neres zijn belangrijke spelers voor ons, maar bij Ajax hebben we meer dan elf goede voetballers. Volgens mij waren we tegen Willem II vooral te veel bezig met Valencia”, concludeert Tadic, die afsluit met lovende woorden voor de fans. “Zij steunen ons ook na zo'n duel. Wij zijn één, altijd en overal. Dat zal je dinsdag tegen Valencia ook weer merken.”