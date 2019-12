Fraai gebaar van Malen: ‘Ik denk dat iedereen Mo's situatie wel kent’

PSV boekte zaterdagavond een ruime overwinning op Fortuna Sittard. De Limburgers keerden met een 5-0 nederlaag op zak huiswaarts en het vierde doelpunt in het treffen werd verzorgd door Mohamed Ihattaren. Donyell Malen, die normaal gesproken tot de vaste strafschopnemers behoort, stond de tweede penalty af aan zeventienjarige aanvallende middenvelder, die een moeilijke periode achter de rug heeft.

Ihattaren verloor recent zijn vader en scoorde nog niet sindsdien, waardoor de ontlading groot was na de treffer tegen Fortuna. “Ik denk dat iedereen Mo's situatie wel kent, het is niet makkelijk voor die jongen. Hij wil natuurlijk graag scoren, zoals iedereen. Volgens mij had hij ook nog niet gescoord, na wat er is gebeurd”, zegt Malen in gesprek met FOX Sports. Eerder op de avond had Steven Bergwijn al een penalty benut en de twintigjarige spits nam zelf de tweede treffer van de avond voor zijn rekening.

“Ik weet een beetje hoe dat zit natuurlijk. We praten er vaak over, hij vraagt ook aan mij: ‘Kan je me af en toe een balletje goed geven?’ Dat ik dat op deze manier kon doen, is fijn voor hem”, gaat de jonge spits verder. “Iedereen steunt hem, iedereen is er voor hem. Ik denk dat het mooi is om te zien dat hij een goal kan maken en vervolgens ontlading kent, dat raakt mij ook. Het team ook wel, denk ik.”

“We hebben gewoon op een goede manier gewonnen en moeten vooral doorpakken. Het zijn geen leuke weken, het is niet al te best. Maar je moet door, je weet dat er wedstrijden komen waarin je het kan omdraaien. Doordat we nu hier goed winnen, is iedereen weer even oké”, zegt Malen over de ruime overwinning van PSV op Fortuna, die de crisis in Eindhoven weer even verlicht. Komende donderdag wacht voor de Eindhovenaren het thuisduel met Rosenborg BK om des keizers baard, daar beide ploegen al zeker uitgeschakeld zijn in de groepsfase van de Europa League.