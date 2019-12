Kuyt countert kritische geluiden: ‘Ik zou graag de discussie met hem aangaan’

Willem van Hanegem leverde onlangs forse kritiek op Dirk Kuyt, die bij Feyenoord de Onder-19 onder zijn hoede heeft. De Kromme schreef in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Kuyt trainingen schrapt, om zelf in het buitenland wedstrijden te bezoeken of te spelen. In gesprek met RTV Rijnmond reageert de trainer van het hoogste jeugdelftal van de Rotterdammers op die aantijgingen.

“Kritiek is altijd goed, daar word je beter van. Zeker met elkaar, met de spelers en de trainers proberen we elke dag beter te worden. Feyenoord maakt hele grote stappen de afgelopen jaren met het nieuwe complex voor het eerste elftal en de jeugd. Ik weet dat er nog heel veel dingen beter kunnen, dat doe je met de mensen intern die betrokken zijn. Dat zijn spelers, trainers en stafleden. Ik ben heel veel aanwezig op de academy en kan alleen maar zeggen dat we heel veel goede dingen doen”, begint Kuyt over de kritiek op de jeugdopleiding.

“Dat zou je aan hen moeten vragen, want ik heb ze niet gezien en ze hebben het niet aan mij gevraagd. Ik ben wel benieuwd wat daar de reden van is”, antwoordt de oud-international op de vraag waarom er gesteld wordt dat de jeugdopleiding van Feyenoord ‘niet met zijn tijd is meegegaan’. “Ik heb heel veel respect voor Willem van Hanegem, een fantastisch mens. Hij was ook aanwezig bij mijn afscheidswedstrijd. Ik zou graag de discussie met hem aangaan, maar ik heb hem nog nooit op de academy gezien.”

“Hij is van harte welkom. Ik wil beter worden en als hij dingen heeft waarvan ik kan leren, heel graag. Iemand als Wim Jansen loopt hier dagelijks rond en heeft ook kritiek op mij, daar word ik alleen maar beter van”, vervolgt Kuyt, wiens ploeg zaterdag met 0-3 onderuit ging tegen Ajax Onder-19. Hij wordt tevens gevraagd wordt naar het kritische artikel in het Algemeen Dagblad. “Het is lastig daar iets van te vinden, want ik weet niet welke spelers dat zijn. Ik zeg altijd tegen mijn jongens dat ze binnen kunnen lopen en dat we voor ze klaarstaan.”