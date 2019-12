Van Bommel: ‘Het is nu niet het moment om over individuele spelers te praten’

PSV boekte zaterdagavond voor het eerst in lange tijd weer eens een overtuigende overwinning. De Eindhovenaren versloegen Fortuna Sittard in het Philips Stadion met 5-0, door doelpunten van Ritsu Doan, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo. Trainer Mark van Bommel stelt dat de crisis door de ruime zege niet in een keer verdwenen is bij PSV.

“Het is niet meteen rustig, maar 5-0 winnen helpt wel. Het is in één keer hectisch geworden hier en dat is het nog altijd. Intern heeft het echt wel geknald. Maar niet iedereen hoeft te weten wat daar besproken is. Naar buiten toe blijven we rustig, maar intern heeft het echt wel geknald”, zegt Van Bommel in gesprek met FOX Sports. De oefenmeester van PSV heeft lovende woorden over voor de fans van PSV, die achter hun ploeg bleven staan ondanks de tegenvallende resultaten en de ruime achterstand op koploper Ajax.

“Daar heb ik van genoten want er staat echt wel spanning op. Maar ook dat is de kracht van PSV, dat je samen blijft. In het begin is alles mooi als je alles wint, maar nu zijn we in korte tijd heel veel punten kwijtgeraakt”, constateert de oefenmeester. Hij is ervan overtuigd dat PSV snel het vertrouwen weet te hervinden. “Dat heb ik altijd gehad, want ik zie hoe de sfeer en de energie op de training is. Die heb je altijd nodig, maar juist extra als het moeilijk gaat.”

Van Bommel bracht Ibrahim Afellay zaterdagavond als invaller binnen de lijnen. “Ik heb steeds gezegd dat Ibrahim nog niet goed genoeg was om te starten. Dit was een moment waarop hij wel kon spelen. Het publiek voelde het aan en het is mooi dat zij het herkennen”, verklaart hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Pablo Rosario werd in de rust door Van Bommel van het veld gehaald voor Érick Gutiérrez. “We wisselen vaker spelers in de rust. Het is nu niet het moment om over individuele spelers te praten, vind ik.”