Kritiek in Italië: ‘De Ligt krijgt het moeilijk als de snelheid omhoog gaat’

Juventus verzuimde zaterdagavond om de koppositie in de Serie A te heroveren. La Vecchia Signora leed in het Stadio Olimpico zijn eerste competitienederlaag van het seizoen, daar Lazio met 3-1 te sterk was. Matthijs de Ligt stond negentig minuten binnen de lijnen bij Juventus en wordt niet gespaard door de Italiaanse media.

Het Italiaanse Eurosport beoordeelt De Ligt met de krapst mogelijke voldoende: 5,5. “In de eerste helft redde hij Juventus, door een schot van Ciro Immobile met een tackle te stoppen. In de tweede helft maakte hij echter een fatale fout bij de 2-1 van Sergej Milinkovic-Savic. De Ligt kan en moet groeien”, stelt het medium, dat Juan Cuadrado en Leonardo Bonucci met een 5 nog een lager cijfer geeft. De Ligt krijgt van Goal en Calciomercato ook een 5,5. “De redding in de eerste helft leverde hem een high five van Wojciech Szczesny op, maar hij was te laat bij de 2-1.”

Naast Cuadrado (4,5) en Bonucci (5) wordt ook Miralem Pjanic door Calciomercato tot de zwakste spelers van Juventus gerekend. Van Fanta Magazine krijgt De Ligt ook een onvoldoende. “Zoals zijn partner Bonucci was hij niet opgewassen tegen de snelle tegenaanvallen van Lazio”, zo luidt de conclusie. De Corriere della Sera geeft de Nederlandse verdediger wel een krappe voldoende (5,5). “De duels met Milinkovic-Savic werkte hij doorgaans succesvol af, maar hij krijgt het moeilijk als de snelheid omhoog gaat.”

Calcionews24 geeft De Ligt een 6 en wijst Cuadrado aan als de ‘flop’ van de wedstrijd. De beoordeling van TuttoJuve is met een 5,5 iets lager. “Het doelpunt van Milinkovic-Savic was hem aan te rekenen en dat leidde de nederlaag van Juventus in. Verder was hij deze wedstrijd heel voorzichtig”, schrijft men. Mediaset geeft De Ligt met een 5 wel een onvoldoende. “Het doelpunt van Milinkovic-Savic liet zien dat hij problemen kan hebben met snelheid.