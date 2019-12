‘Dat doen ze Frenkie de Jong zelfs in Kitzbühel niet na, ongelooflijk’

De hoofdrolspelers van het duel tussen Barcelona en Real Mallorca (5-2) van zaterdagavond waren zonder meer Lionel Messi en Luis Suárez. De vedette van de Catalanen luisterde de winst van de Ballon d’Or in Parijs op met een hattrick en de Uruguayaan maakte enkele minuten voor rust met de hak, op aangeven van Frenkie de Jong, mogelijk het mooiste doelpunt van het seizoen in Spanje. Dat de ploeg van Ernesto Valverde bij vlagen ook heerlijk voetbal speelde, was volgens de media in Spanje een verdienste van de Oranje-international.

“De Jong kreeg een daverend applaus toen hij van het veld ging”, zo schrijft AS in de nacht van zaterdag op zondag. “De Nederlander completeerde wederom een exceptionele wedstrijd. Hij speelt altijd met inzicht en dirigeert het spel op een verbazingwekkende manier. Hij was heel dichtbij dé actie van deze speeldag toen hij na een slalom van veertig meter, waarbij hij iedereen passeerde, de bal aan Antoine Griezmann gaf en deze de bal oog in oog met de keeper niet kon verzilveren.”

Ook Marca looft de rol van De Jong in het elftal van Barcelona. “Hij nam de last van het verdelen van het spel op zijn schouders. De Nederlander was bij alle spelmomenten betrokken”, zag de meest verkochte sportkrant van Spanje in. “Hij speelde wederom met veel inzicht en legde veel gevaar in zijn offensieve acties. Een zeer goede wedstrijd van De Jong, die na dik een uur spelen door Arturo Vidal werd vervangen.”

“Werklust, verdeling van het spel en ondersteuning van zijn teamgenoten. De gebruikelijke bijdrage van De Jong”, somt Mundo Deportivo op. “Dit keer was hij nadrukkelijker aanwezig in de vijandelijke zone, met twee slaloms die men zelfs in Kitzbühel niet nadoet. Ongelooflijk”, verwijzend naar het Oostenrijkse skioord. “De eerste keer bereidde hij de golazo van Luis Suárez voor, de tweede keer bood hij Griezmann een grote kans, alvorens hij na een uur werd gewisseld en een fors applaus kreeg.”

De sportkrant uit Catalonië looft de manier waarop De Jong in zijn eerste maanden bij Barcelona zijn kwaliteiten toont. “Hij spreidde zijn gebruikelijke manier van ogenschijnlijk makkelijk voetbal tentoon. Dat is, zoals Johan Cruijff altijd zei, het allermoeilijkst. Met de arbeid aan de zijkanten van het veld en het zien van ruimtes op het veld zit het wel goed als de Nederlander speelt, al kan er van hem meer invloed op de helft van de tegenstander worden gevraagd. Na twee typische ‘De Jong-momenten’ volgden de goal van Suárez en ‘de bijna-treffer’ van Griezmann. Het applaus bij zijn wissel was dan ook meer dan verdiend.”

Sport deelde De Jong een zeven uit. De meest verkochte sportkrant van Catalonië zag een ‘tevreden’ middenvelder. “Hij zag om zich heen voortdurend beweging en dat bood De Jong de mogelijkheid om passes te geven. Hij voelde zich op zijn gemak en ook gelukkig dat hij niet de enige was die meer dynamiek aan het spel wilde toevoegen.” ElDesmarque geeft de Nederlander dezelfde beoordeling. “Een dergelijk optreden in een wedstrijd als deze is waar iedereen op zat te wachten. Hij nam het elftal op sleeptouw en verlegde het spel richting de helft van de tegenstander.”

Kwaliteitskrant El Mundo merkt op dat het lange tijd geleden was dat het Barcelona van Valverde zo goed speelde. “En op een manier die het verplicht is met zo’n zwerm stervoetballers. De eerste helft was hoogstaand. En het deed denken aan de voornaamste reden van het bestaan van voetbal: het vermaken van de supporter. De bal was niet langer een medicijnbal en begon te vliegen. Rondom de bal dansten de spelers van Barcelona op helse wijze op het ritme dat De Jong dicteerde.”