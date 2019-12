Messi en Suárez leven zich uit in heerlijk voetbalfeest in Camp Nou

Barcelona verliest Real Madrid in LaLiga niet uit het oog. In navolging van Real Madrid, dat zaterdagmiddag een degelijke 2-0 zege op Espanyol boekte, zegevierde ook het team van Ernesto Valverde: het bezoekende Real Mallorca verliet het Camp Nou met een 4-2 nederlaag. Barcelona en Real Madrid leiden zodoende opnieuw gezamenlijk de dans in de competitie, elf dagen voor aanvang van el Clásico op Catalaanse bodem.

In een heerlijke eerste helft gooide Barcelona de krachtmeting al voortijdig in het slot. De bezoekers uit Mallorca werden na zeven minuten verrast door een lange trap van Marc-André ter Stegen. De laatste verdediger schatte de baan van de bal verkeerd in, waardoor Antoine Griezmann recht op Manuel Reina kon afgaan en het leer over de keeper stifte. Hoe mooi de treffer ook was, het bleek uiteindelijk niet het meest schitterende doelpunt van de avond.

Na zeventien minuten spelen krulde Lionel Messi de bal vanaf de rechterkant met links op schitterende wijze in de linkerbovenhoek: 2-0. De tegentreffer van Ante Budimir tien minuten voor rust leek Mallorca hoop te bieden, maar niets was minder waar. Messi maakte op schitterende wijze de 3-1 en vlak voor rust viel het allermooiste doelpunt van de avond. Frenkie de Jong kreeg alle vrijheid om te combineren en gaf de bal aan Luis Suárez. Met een ongekende hakbal plaatste de Uruguayaan de bal in de verste hoek: 4-1.

Barcelona bleef na de onderbreking naar meer doelpunten zoeken. Reina voorkwam met een goede redding dat Griezmann een pass van De Jong kon verzilveren en Messi kreeg tot twee keer toe een goede kans om een hattrick te maken. Voor De Jong zat het duel er na iets meer dan een uur spelen op: de Nederlander werd vervangen door Arturo Vidal.

Mallorca sloeg vrijwel meteen toe via een tweede treffer van Budimir, waarbij Ter Stegen een verkeerde inschatting maakte: 4-2. Het laatste woord was echter aan Messi. Na goed voorbereidend werk van Sergi Roberto en Suárez verscheen de naam van de Argentijn voor de derde keer op het scorebord: 5-2. Het was vervolgens aan Reina te danken dat de Catalanen niet met minimaal zes doelpunten van het veld stapten.