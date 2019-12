Matthijs de Ligt faalt met Juventus voor serieuze test in topper

Juventus heeft zaterdagavond voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de Serie A verloren. De formatie van trainer Maurizio Sarri gaf op bezoek bij Lazio een 0-1 voorsprong uit handen en ging uiteindelijk met 3-1 onderuit, nadat Juan Cuadrado met rood van het veld was gestuurd. Juventus blijft zodoende tweede staan op de ranglijst en heeft nu twee punten minder dat koploper Internazionale. Lazio staat derde en nadert Juventus tot op drie punten.

Juventus liet vorige week op eigen veld twee dure punten liggen tegen Sassuolo (2-2), maar wist door het doelpuntloze gelijkspel van Inter gisteravond tegen AS Roma dat het de koppositie in de Serie A vanavond weer kon claimen. Matthijs de Ligt stond in de mandekking tegenover Ciro Immobile en moest al na vijf minuten spelen ingrijpen: met een correcte tackle voorkwam de Nederlander dat doelman Wojciech Szczesny moest ingrijpen. Even later maakte Thomas Strakosha het eerste wapenfeit van Juventus onschadelijk, door een inzet van Paulo Dybala te keren.

Juventus overleefde de openingsfase en wist na 25 minuten voetballen zelfs op voorsprong te komen in Rome. Dybala speelde Cristiano Ronaldo in, waarna de Portugese vedette op zijn beurt Rodrigo Bentancur aan het werk zette. Die had bij de tweede paal weer oog voor Ronaldo, waarna laatstgenoemde simpel kon scoren: 0-1. Juventus zat daarmee op rozen, maar wist de voorsprong niet mee te nemen naar de rust. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Lazio namelijk langszij via Luiz Felipe. De Braziliaanse verdediger kopte bij de tweede paal raak na een voorzet van Luis Alberto.

In de tweede helft zakte het niveau van de wedstrijd. Beide team grossierden in balverlies, waardoor er maar weinig kansen vielen te noteren. In de laatste twintig minuten ontbrandde de wedstrijd echter volledig en dat was vooral op het conto van Cuadrado te schrijven. De Colombiaanse vleugelverdediger van Juventus vloerde de doorgebroken Manuel Lazzari, waarna na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) een rode kaart volgde.

Lazio had vervolgens slechts vijf minuten nodig om te profiteren van de overtalsituatie. Sergej Milinkovic-Savic liep bij een pass van achteruit van uitblinker Luis Alberto weg uit de rug van De Ligt, waarna de Serviër oog in oog met Szczesny wist te scoren: 2-1. Kort erna liet Lazio een uitgelezen mogelijkheid liggen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Na een overtreding van Szczesny op Joaquín Correa mocht Immobile aanleggen voor een strafschop, maar de spits van Lazio stuitte tot tweemaal toe op de Poolse goalie. Juventus bleef daardoor in leven, maar wist de schade in de slotfase niet meer te repareren en kreeg diep in blessuretijd ook nog een doelpunt van Felipe Caicedo om de oren.