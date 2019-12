Winnend AZ is klaar voor absolute topper tegen Ajax

AZ heeft optimaal geprofiteerd van de verrassende nederlaag van Ajax tegen Willem II. Het team van Arne Slot stapte zaterdagavond in het uitduel met PEC Zwolle als winnaar van het veld en verkleinde de achterstand op de koploper tot drie punten: 0-3. Volgende week staan de nummers een en twee van de Eredivisie tegenover elkaar. PEC staat door de nederlaag, en de zege van VVV-Venlo op FC Emmen, onder de rode streep.

AZ legde in de eerste helft de basis voor de belangrijke driepunter in Zwolle. Hoewel de eerste minuten voor de thuisploeg waren, was het AZ dat vervolgens zeer dreigend was. Een kopbal van Dani de Wit ging naast en een omhaal van Myron Boadu richting de verre hoek werd door Dennis Johnsen van de lijn gehaald. Het was een voorbode van de openingsgoal van AZ na een minuut of dertien.

Boadu nam de bal vol op de schoen na een voorzet van Oussama Idrissi en de volley belandde in de verre hoek: 0-1. Twee minuten later had De Wit met opnieuw een kopbal voor de 0-2 kunnen zorgen, maar hij knikte dit keer over het Zwolse doel. Drie minuten voor rust viel de tweede treffer alsnog. Idrissi mocht van buiten het zestienmetergebied uithalen en plaatste de bal goed in de hoek.

PEC zag zich genoodzaakt om na rust de aanval op te zoeken, maar dat resulteerde niet in een aansluitingstreffer. Owen Nijdal liet na een goede counter na om voor de 0-3 te zorgen. De knal ging recht op doelman Michael Zetterer af. AZ bleef levensgevaarlijk in de counter en kwam na 65 minuten alsnog op 0-3 toen een inzet van Idrissi hoog in het doel eindigde. De clean sheet van Marco Bizot, die met 21 competitieduels in 2019 zonder tegendoelpunt de prestatie van Ed de Goeij in 1991 evenaarde, completeerde de perfecte avond van AZ.