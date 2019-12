Absurd hakdoelpunt Luis Suárez na assist De Jong gaat wereld over

Luis Suárez heeft zaterdagavond in de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Real Mallorca een doelpunt gemaakt dat op dit moment de wereld overgaat. De Uruguayaanse aanvaller van Barcelona maakte op slag van rust een bijna absurd hakdoelpunt, na schitterend voorbereidend werk van Frenkie de Jong. Het betekende de 4-1 voor Barcelona, dat in de eerste helft geen kind had aan Real Mallorca.

Barcelona leidde bij rust als gezegd ruim. Het regende in de eerste helft mooie doelpunten in het Camp Nou. De openingstreffer van Antoine Griezmann kwam na een assist van nota bene doelman Marc-André ter Stegen. Daarna schoot Lionel Messi tweemaal raak voor de thuisploeg vanbuiten het strafschopgebied, alvorens vlak voor rust het huzarenstukje van Suárez volgde. De spits werd in de zestien gevonden door Frenkie de Jong en rondde vervolgens af met een lepe hakbal.