VVV levert unieke prestatie in 2019 en staat boven de rode streep

VVV-Venlo heeft zaterdagavond belangrijke punten in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie gepakt. Het team van Jay Driessen zegevierde met 2-0 over FC Emmen en heeft nu evenveel punten als de concurrent uit Drenthe: 25. Dat is goed voor een vijftiende stek, net boven de rode streep. Het is voor VVV, dat twee weken terug met 2-1 van FC Twente won, pas de eerste keer dit kalenderjaar dat men twee thuisduels op rij in competitieverband in winst omzet.

VVV startte goed aan het duel, kreeg al snel een halve kans via Jhonatan Opoku en nam uiteindelijk na zeven minuten de leiding. Na een uitstekende voorzet van Tobias Pachonik kopte Opoku de thuisploeg op 1-0. De Venlose storm ging even liggen, maar na twintig minuten kreeg VVV een enorme kans op een tweede treffer. Jerome Sinclair probeerde de bal binnen te glijden, maar het linkerbeen van Lorenzo Burnet voorkwam een doelpunt.

VVV kreeg kans na kans op een ruimere voorsprong, terwijl FC Emmen niets kon doen met het overwicht qua balbezit. Sinclair kopte de bal over het doel en een schot van Haji Wright ging voorlangs. Ook richting de rust kwam het team van Dick Lukkien diverse keren zeer goed weg. Een keiharde inzet van Peter van Ooijen spatte op de lat uiteen en luttele minuten later moest Dennis Telgenkamp in actie komen op een schot van Van Ooijen.

FC Emmen begon goed aan het tweede bedrijf, maar een gelijkmaker was te veel van het goede. Twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers bovendien met tien man verder: de VAR zag een rode kaart in een overtreding van Burnet op de enkel van Evert Linthorst. FC Emmen gaf zich desondanks niet gewonnen, maar het bleef bij een aanval waar Jafar Arias meer mee had moeten doen.

VVV liet ook tegen tien man na om het duel enigszins voortijdig in het slot te gooien. In de slotfase ging John Yeboah zelfs met Wright af op Telgenkamp. De invaller ging echter voor eigen succes en weigerde af te leggen. Via het lichaam van de doelman ging de bal naast, tot ontzetting van Wright, de rest van het elftal en de supporters van VVV. Het was uiteindelijk Van Ooijen die in de extra tijd met een fraai schot alsnog voor de 2-0 zorgde.