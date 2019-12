Bayer Leverkusen en Bosz passeren Bayern München na nipte zege

Bayer Leverkusen heeft zaterdagavond de aansluiting met de top van de Bundesliga behouden. Het team van Peter Bosz rekende in eigen huis af met concurrent Schalke 04, waardoor beide teams 25 punten hebben. Bayer neemt momenteel een zesde plek in en heeft een punt meer dan regerend landskampioen Bayern München. De achterstand van Bayer op koploper Borussia Mönchengladbach, zes punten, is te overbruggen.

In een intensieve eerste helft was Bayer het team dat de meeste druk zette, creatiever was en het meest tot de verbeelding sprak. Vooral in de omschakeling zorgde het team van Bosz voor enkele gevaarlijke momenten rondom het doel van Alexander Nübel. De minimale voorsprong in de rust was dan ook zeker verdiend, al ging daar wel een flater van de doelman van de bezoekers aan vooraf.

Na een corner van Leon Bailey vanaf de rechterkant ging Nübel onder de bal door en werkte Lucas Alario de bal in het lege doel: 1-0. Schalke stelde in offensief opzicht teleur en kwam er maar een keer gevaarlijk uit: Benito Raman stuitte echter op Lukas Hradecky. Na een uur spelen kreeg Raman een kans om zich te revancheren, na een kopbal van Amine Harit, maar opnieuw kwam Hradecky als winnaar uit de strijd.

Bayer verdubbelde tien minuten voor het einde de voordelige marge. Na een heerlijke aanval over diverse schijven was het Alario die het leer van dichtbij hoog achter Nübel schoot: 2-0. Een cruciaal doelpunt, daar Schalke ook meteen scoorde. Na een heerlijke pass van Harit op Ahmed Kutucu was het Raman die de pass van laatstgenoemde verzilverde: 2-1. Meer zat er echter niet in voor die Knappen. Bayer speelt komende woensdag tegen Juventus om een ticket voor de knockout-fase van de Champions League.