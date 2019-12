ADO Den Haag sluit onrustige week af met resultaat tegen FC Twente

De ontmoeting tussen ADO Den Haag en FC Twente in de Eredivisie heeft geen winnaar opgeleverd. De ontmoeting, de eerste voor ADO na het vertrek van Fons Groenendijk, eindigde zaterdagavond doelpuntloos: 0-0. Positief voor de Hagenaren is de clean sheet, daar de vorige twee duels liefst zeven tegendoelpunten opleverden. ADO blijf met twaalf punten onder de rode streep staan, terwijl de negentien punten van FC Twente goed zijn voor een twaalfde positie.

Dirk Heesen is sinds afgelopen maandag de eindverantwoordelijke bij ADO, maar voor het duel met Twente veranderde hij weinig. Ten opzichte van de 4-0 nederlaag bij Heracles Almelo van vorige week moest alleen Milan van Ewijk zijn basisplaats afstaan; Thom Haye nam zijn plek in. De eerste helft in de Hofstad was allesbehalve spectaculair.

ADO en FC Twente konden amper iets creëren en verwenden de toeschouwers dan ook niet. De thuisploeg had in de openingsfase het betere van het spel, maar naarmate het eerste bedrijf vorderde beet ook het bezoek meer van zich af. Het waren echter allemaal net-niet-situaties, waarbij mogelijke kansen in potentie door verkeerde balbehandelingen of keuzes verloren gingen.

Het tempo in de tweede helft lag aanvankelijk hoger dan voor rust en de teams zochten gerichter het vijandelijke doel op. Wout Brama had oog in oog met Luuk Koopmans meer moeten doen en een inzet van Aaron Meijers werd door Joël Drommel over het doel getikt. Na een uur spelen probeerde Aitor Cantalapiedra van afstand de score te openen, maar Koopmans zag het leer net naast het Haagse doel verwijnen.

De wissels bij beide ploegen ten spijt, het wedstrijdplan veranderde niet en dat gold eveneens voor de stand op het scorebord. Drommel had nog een goede redding op een inzet van invaller Michiel Kramer in huis en Aitor knalde de bal nog op de paal, al werd daarna voor buitenspel gefloten. Een schot van Kramer richting de bovenhoek eindigde op de kin van een andere invaller, Danny Bakker, en zodoende ging ook deze kans verloren.