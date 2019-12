Valencia waarschuwt Ajax met derbyzege na 2-0 achterstand

Valencia heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning in LaLiga geboekt. Het team van trainer Albert Celades was met 2-4 te sterk voor stadsgenoot Levante, dat na twintig minuten een voorsprong van 2-0 had genomen. Jasper Cillessen viel enkele minuten later geblesseerd uit en is een twijfelgeval voor het belangrijke Champions League-duel met Ajax van komende dinsdag.

Levante had slechts tien minuten nodig om voor eigen publiek aan de leiding te gaan. Na een snelle aanval aan de linkerkant kwam de bal terecht bij Roger Marti, die met een goed schot met rechts in de korte hoek het leer achter Cillessen werkte: 1-0. Negen minuten later verscheen de 2-0 op het scorebord in het Ciutat de Valencia. Een sliding van Dani Parejo op Rubén Rochina pakte verkeerd uit en de dienstdoende scheidsrechter wees naar de stip. Cillessen raadde de intenties van Roger, maar kon het schot in de linkerhoek niet keren: 2-0.

Luttele minuten later vroeg Cillessen, die al niet okselfris was, om een wissel, dit keer ogenschijnlijk wegens klachten aan zijn rechterkuit. Jaume Domenech nam de plaats van de Nederlander in en zal dit mogelijk ook in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax doen. Valencia nam in het restant van het eerste bedrijf het initiatief en dat resulteerde uiteindelijk in de extra tijd in de aansluitingstreffer. Na een corner vanaf links van Parejo was het Roger die voor de derde keer doel trof, zij het achter zijn eigen doelman: 2-1.

Een belangrijke treffer, daar Valencia na de onderbreking voor de ommekeer zorgde. Vijf minuten na een goede redding van Domenech op een inzet van José Luis Morales viel de 2-2: na een fout in de opbouw bij Levante kon Kévin Gameiro op aangeven van Rodrigo voor de gelijkmaker zorgen. Twee minuten later was het opnieuw raak na een snelle tegenaanval via Rodrigo en Ferrán Torres, waarna de Fransman wederom trefzeker was.

Een hard gelag voor Levante, dat zeventien minuten voor tijd ook nog eens met tien man kwam te staan. Eliseo Falcón kreeg zijn tweede gele kaart en mocht direct inrukken. In de slotfase viel ook nog eens de 2-4: Ferrán bepaalde de eindstand. Door de overwinning komt Valencia op een zevende plek, met 26 punten. De achterstand op koploper Real Madrid is relatief klein: acht punten. Levante blijft elfde staan.