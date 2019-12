Huwelijk tussen Napoli en Ancelotti verder onder druk na nieuwe misstap

Napoli heeft zaterdagavond opnieuw niet kunnen winnen. Het team van de geplaagde Carlo Ancelotti moest genoegen nemen met een gelijkspel tegen Udinese, 1-1, en is voorlopig op een teleurstellende zevende stek in de Serie A terug te vinden. De laatste overwinning van i Partenopei in de Italiaanse competitie dateert van 19 oktober, toen Hellas Verona met 2-0 werd verslagen..

In de eerste helft had Udinese de beste kansen en kwam Napoli niet verder dan gevaarlijke passes van Dries Mertens en Hirving Lozano zonder bestemming. Een goede counteraanval leidde de 1-0 in. Kalidou Koulibaly was meegegaan bij een corner en zodoende ontstond er wanorde in de defensie van Napoli: na een goede steekpass van Seko Fofana omspeelde Kevin Lasagna doelman Alex Meret en werkte hij de bal in het lege doel: 1-0.

Napoli slaagde er na rust in om de achterstand weg te poetsen. Rolando Mandragora werd op de rand van het strafschopgebied onder druk gezet door Mertens en Piotr Zielinski, waarna laatstgenoemde de bal in de verste hoek en langs de verbouwereerde Juan Musso schoot. Mertens, Fernando Llorente en Amin Younes hadden de 1-2 kunnen maken, maar waren niet precies genoeg of vonden Musso op hun weg.

Opvallend: Nemanja Maksimovic kreeg tijdens zijn warming-up een rode kaart na een discussie met de grensrechter. Napoli kan zich komende week van overwintering in de Champions League verzekeren. KRC Genk komt op bezoek in het Stadio San Paolo en een gelijkspel is ook voldoende, indien Red Bull Salzburg niet van Liverpool wint.