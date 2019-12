Zeer hard aangepakte Neymar haalt in slotfase gram met heerlijk doelpunt

Paris Saint-Germain heeft de uitwedstrijd tegen Montpellier zaterdagavond ternauwernood tot een goed einde weten te brengen. De koploper van de Ligue 1 had het niet eenvoudig in het Stade de la Mosson, maar dankzij Neymar en Kylian Mbappé werd de zege in het laatste kwartier toch nog veiliggesteld: 1-3. Door de overwinning heeft PSG nu na 16 competitiewedstrijden 39 punten; achtervolger Olympique Marseille heeft na evenveel duels 31 punten.

Montpellier had zich voorgenomen om er een harde wedstrijd van te maken. Het elftal van Michel Der Zakarian zat met name Neymar fel op de huid en dat werd al na drie minuten voetballen geïllustreerd door Joris Chotard. De middenvelder van Montpellier greep in een duel Neymar bij de keel, maar kwam uiteindelijk weg zonder kaart. De strijdwijze van de thuisploeg sorteerde lang het gewenste effect, want PSG kwam in de eerste helft nauwelijks in zijn spel en moest na 41 minuten voetballen in de achtervolging.

Leandro Paredes sloeg de bal na een hoekschop van Montpellier ongelukkig in eigen doel, waardoor PSG halverwege tegen een 1-0 achterstaan aankeek. Dat was niet de enige tegenvaller in de eerste helft voor de grootmacht uit Parijs, want Thomas Tuchel moest in de eerste 25 minuten al tweemaal wisselen. In een tijdsbestek van slechts zeven minuten raakte zowel Presnel Kimpembe als Idrissa Gueye geblesseerd, waardoor Tuchel in korte tijd tweemaal moest wisselen.

In de tweede helft werd de situatie van PSG er niet veel rooskleuriger op, totdat Montpellier-verdediger Pedro Mendes in de 72ste minuut met tweemaal geel van het veld werd gestuurd. Uit de vrije trap die daarop volgde schoot Neymar vervolgens op schitterende wijze de 1-1 tegen de touwen. Daarna nam PSG razendsnel afstand van Montpellier. Mbappé verzorgde de 2-1 na voorbereidend werk van Neymar, alvorens Mauro Icardi de eindstand bepaalde, na een briljante assist van Mbappé met de buitenkant van de voet.