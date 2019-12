Cillessen valt uit en lijkt Ajax-uit te moeten missen

Het is maar zeer de vraag of Jasper Cillessen het Champions League-duel met Ajax gaat halen. De doelman van Valencia viel zaterdagavond halverwege de stadsderby tegen Levante, bij een achterstand van 2-0, geblesseerd uit en werd vervangen door Jaume Domenech. De Nederlander kampte in aanloop naar het duel al met klachten aan de rug en zou zich nu hebben laten vervangen vanwege een blessure aan zijn rechterkuit.

Cillessen hield zijn rugklachten over aan de streekderby tegen Villarreal van een week geleden. Hij moest de training van donderdag al na twintig minuten staken, waarna hij door de medische staf van los Che werd behandeld. Vrijdag deed de Nederlander het rustig aan en uiteindelijk koos Albert Celades ervoor om hem in de basis op te stellen.

Cillessen heeft dit seizoen al diverse wedstrijden ‘in extremis’ moeten missen. Op de dag van het duel met Getafe kampte de doelman plots met fysieke klachten en opteerde Celades voor Domenech. De dag voor de wedstrijd tegen Osasuna werd Cillessen duizelig en maakte hij zelfs geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Ajax en Valencia spelen dinsdag in Amsterdam de laatste groepswedstrijd in de Champions League. De thuisploeg heeft met tien punten aan een gelijkspel genoeg om door te gaan, de Spaanse club van Cillessen moet winnen als concurrent Chelsea (dat ook acht punten heeft) voor eigen publiek Lille verslaat.