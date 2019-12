Van Bommel kiest voor zelfde PSV-elftal als tegen FC Emmen

PSV speelt zaterdagavond tegen Fortuna Sittard in dezelfde opstelling als tegen FC Emmen; een duel dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. Dat betekent dat Michal Sadilek wederom als linksback speelt en spelers als Bruma, Erick Gutiérrez en Gastón Pereiro opnieuw op de bank beginnen.

PSV jaagt op zijn tweede zege in de laatste tien duels. "Ik voel me gesteund door de directie", zei Van Bommel vrijdag op een persconferentie. Algemeen directeur Toon Gerbrands stelde afgelopen week de doelstelling van PSV naar beneden bij. De ambities dit jaar zijn niet langer Europees overwinteren en meedoen om de landstitel, maar de tweede plaats en de eindzege in de TOTO KNVB Beker.

Daarmee gaf Gerbrands de trainer weer wat lucht, al gaf hij ook aan dat 'het lijntje nog altijd flinterdun' is. Bij een slecht resultaat tegen Fortuna zal de druk op Van Bommel dan ook nóg verder oplopen. "Als we niet winnen? Dat zien we dan wel weer", zei Van Bommel daarover.

PSV bleef tegen FC Emmen voor de achtste keer in de laatste negen duels zonder overwinning. De ploeg van Van Bommel won slechts acht van de eerste vijftien competitieduels en staat inmiddels dertien punten achter koploper Ajax, dat vrijdagavond verrassend van Willem II verloor: 0-2.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadílek; Rosario, Thomas; Doan, Ihattaren, Bergwijn; Malen