Ajax Onder-19 vernedert Feyenoord in mini-Klassieker met drie rode kaarten

Ajax Onder-19 heeft de mini-Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord zaterdagmiddag ruim weten te winnen. In De Kuip wonnen de manschappen van trainer John Heitinga met 0-3, door een eigen doelpunt van Sem Valk en treffers van Tunahan Tasci en Naci Ünüvar. In totaal trok scheidsrechter Sander Huijs drie rode kaarten: twee voor Ajax en één voor Feyenoord

Nadat de eerste helft een doelpuntloze ruststand had opgeleverd, ontbrandde de wedstrijd in De Kuip in de tweede helft volledig. De ban werd pas na ruim een uur voetballen gebroken door Ajax. Een voorzet vanaf de linkerflank leek eenvoudig uit te verdedigen voor Feyenoord, maar Valk liep de bal zonder onder druk te staan zeer ongelukkig in eigen doel: 0-1.

Tien minuten later volgde de 0-2. Tasci toonde vanaf de rechterkant zelf initiatief en fungeerde uiteindelijk als eindstation van een zeer fraaie aanval door de as van het veld. Het betekende voor Tasci overigens direct zijn laatste actie van de wedstrijd: uit vreugde trok hij zijn shirt uit, hetgeen hem op zijn tweede gele kaart van de middag kwam te staan.

Met een man meer wist het Feyenoord van trainer Dirk Kuyt echter geen comeback meer te realiseren. Sterker nog: via Ünüvar wist het bezoek uit Amsterdam zelfs nog voor een derde keer toe te slaan. Het toptalent trok vanaf links naar binnen en zag zijn schot uiteindelijk fraai in de verre hoek belanden. In de slotfase liepen de gemoederen nog even hoog op, wat resulteerde in rode kaarten voor Ajacied Max de Waal en Feyenoorder Wouter Burger.