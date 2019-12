Everton straft geklungel van Chelsea af en zorgt voor stunt

Everton heeft zaterdag voor een stunt in de Premier League gezorgd. Twee dagen na het ontslag van Marco Silva was het team van interim-manager Duncan Ferguson met 3-1 te sterk voor Chelsea. Geklungel achterin bij de Londenaren leidde elk van de drie tegentreffers in. Door de overwinning is Everton voorlopig op een veertiende plaats terug te vinden, twee punten boven de rode streep. De vierde plaats van Chelsea loopt geen gevaar.

Everton liet Chelsea na nog geen vijf minuten al achter de feiten aanlopen. Na een ingooi leed het team van Lampard balverlies rond de middenlijn en vervolgens verplaatste het team van Ferguson de bal snel richting de rechterkant, waar Djibril Sidibé een perfecte voorzet gaf. Richarlison profiteerde van de wanorde in de defensie van Chelsea en kopte van dichtbij raak achter Kepa Arrizabalaga: 1-0. Het was voor de Braziliaan de eerste keer dat hij in drie opeenvolgende Premier League-wedstrijden trefzeker was.

De thuisploeg had enkele mogelijkheden om de score verder uit te breiden, alvorens Chelsea het spel begon te controleren. Het ontbrak de ploeg van Lampard echter aan daadkracht in de laatste meters om de achterstand nog voor rust weg te poetsen. De grootste kans was voor Tammy Abraham na goed voorbereidend werk van Willian, maar ook andere kansen binnen het zestienmetergebied resulteerden niet in een gelijkmaker.

Vier minuten na rust verdubbelde Dominic Calvert-Lewin de voordelige marge van Everton. Andreas Christensen en Kurt Zouma schutterden in de defensie, waarna de aanvaller het leer met een laag schot tegen de touwen werkte. De vreugde bij the Toffees was van korte duur. Na een aanval van Chelsea was Lucas Digne niet in staat om de bal ver weg te werken, waarna Mateo Kovacic met een laag schot in de linkerhoek voor de 2-1 zorgde.

De spanning op Goodison Park steeg zienderogen, daar Chelsea via Kovacic, Mason Mount en vooral César Azpilicueta uitzicht had op een gelijkmaker. Laatstgenoemde zag hoe Jordan Pickford uitstekend reageerde op zijn schot. Gestuntel in de defensie van Chelsea leidde ook de 3-1 van Everton in. Na een foute pass van Kepa ontstond een scrimmage in het strafschopgebied en was het uiteindelijk Calvert-Lewin die van dichtbij raak schoot.